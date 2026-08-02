به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی، درگذشت جانباز سرافراز «محمدحسین جلودار» را به خانواده آن مرحوم و جامعه ایثارگری استان تسلیت گفت.

جانبازان، نماد ایثار و پاسداری از ارزش‌های انقلاب هستند

در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت جانباز مرحوم «محمدحسین جلودار» که اسوه صبر، استقامت و ایثار بود، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در ادامه این پیام تأکید کرده است: عظمت، عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون همت ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافرازی است که بر عهد و پیمان خود با انقلاب اسلامی باقی ماندند و در مسیر حفظ و پاسداشت ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی، از جان و سلامت خود گذشتند.

قدردانی از سال‌ها ایثار و فداکاری

آزادبخت در بخش دیگری از این پیام، جانبازان را یادگاران ارزشمند هشت سال دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: یاد و خاطره این عزیزان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود و فداکاری‌های آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم عزت و استقلال کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان، درگذشت جانباز سرافراز «محمدحسین جلودار» را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن جانباز فقید، علو درجات و همنشینی با شهدا و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.