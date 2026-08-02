به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون صدور مجوزهای معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با حضور عزتاله نباتی، معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس و کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی، نمایندگان واحد بازرسی و واحد تنظیم بازار صبح یکشنبه در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست، شرایط و ضوابط لازم برای فعالیت شرکتها و تعاونیهای متقاضی توزیع و عرضه نهادههای دامی در شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون درباره الزامات قانونی و اجرایی صدور مجوزها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بررسی ضوابط صدور مجوز توزیع نهادههای دامی
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با اشاره به اهمیت ساماندهی شبکه توزیع نهادههای دامی، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کمیسیون، ایجاد شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، ساماندهی عرضه نهادههای دامی و اطمینان از ارائه خدمات مناسب به دامداران شهرستان است.
وی افزود: متقاضیان فعالیت در حوزه توزیع نهادههای دامی باید تمامی الزامات قانونی و فنی را رعایت کنند تا امکان فعالیت در این بخش برای آنان فراهم شود.
اخذ مجوزهای قانونی؛ شرط اصلی فعالیت
نباتی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون، متقاضیان توزیع نهادههای دامی در شهرستان بروجرد علاوه بر دریافت مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره تعاون روستایی، باید از شرایط مشخصی نیز برخوردار باشند.
وی ادامه داد: داشتن جامعه هدف مشخص شامل دامداران، برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، در اختیار داشتن محل فعال و استاندارد برای توزیع نهادهها و فراهم بودن زیرساختهای لازم از مهمترین شرایطی است که متقاضیان باید برای دریافت مجوز احراز کنند.
تأکید بر توزیع هدفمند نهادههای دامی
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فرآیند توزیع نهادههای دامی، گفت: ساماندهی شبکه توزیع و رعایت ضوابط تعیینشده، نقش مهمی در دسترسی عادلانه دامداران به نهادههای مورد نیاز و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با همکاری واحدهای تخصصی و نظارتی، روند فعالیت شرکتها و تعاونیهای دارای مجوز را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد تا نهادههای دامی در چارچوب ضوابط و با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری توزیع شود.
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