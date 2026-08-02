نمایشگاه مد و لباس ایرانی- اسلامی «تجلی وقار» در الیگودرز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس ایرانی - اسلامی با عنوان «تجلی وقار» روز یکشنبه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز افتتاح شد.

در این رویداد فرهنگی، آثار زهرا توکلیان با محوریت طراحی و ارائه پوشش ایرانی - اسلامی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

آیین افتتاح این نمایشگاه، امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در نگارخانه هنرمند فقید زنده‌یاد علی شاه‌علی واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز برگزار شد.

نمایشگاه تا ۱۴ مرداد پذیرای علاقه‌مندان است

این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۴ مردادماه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

برگزارکنندگان این رویداد از هنرمندان، طراحان لباس، فعالان حوزه مد و پوشاک و عموم علاقه‌مندان دعوت کرده‌اند با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های طراحی لباس ایرانی ـ اسلامی، از تولیدات و آثار هنرمندان این حوزه حمایت کنند.