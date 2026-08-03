ارسال آدرس دو مدرسه برای حمله؛ اعتراف جدید متهم جاسوسی

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا صفوت که از طریق شبه رسانه اینترنشنال و همچنین اکانت های فارسی زبان موساد ارتباطاتی با رژیم صهیونی برقرار کرده بود در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اطلاعات مهم و محرمانه کشور را جهت بمباران در اختیار دشمن قرار میداد

اما نکته ای که مورد پوریا صفوت را عجیب تر میکند این است؛ وی در یکی از پیامهای خود به دشمن آدرس دو مدرسه را به عنوان محلی که باید هدف قرار گرفته شود ارسال کرد و در بازجویی ها هم صریحا اینطور اذعان کرد: مطمئن بودم اطراف این دو مدرسه نه نظامی است نه مسکونی ، اما آدرس مدارس را هم فرستادم تا هدف قرار بگیرد!

گفتنی است بر اساس اعلام قوه قضاییه، امید بهزاد و پوریا صفوت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با شبکه‌های مرتبط با موساد و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی ارتباط داشته و اقدام به ارسال اطلاعات، تصاویر و مختصات برخی مراکز حساس کشور کرده بودند.

در روند رسیدگی به پرونده، مستندات فنی، پیام‌های کشف‌شده و اظهارات متهمان مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادره پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.