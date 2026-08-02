به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: با ورود اسلام به ایران، نخستین شبستان ساده خشت خام به سبک خراسانی در سال ۱۵۶ هجری قمری در همین مکان برپا شد. در سال ۲۲۶ هجری قمری و به دستور معتصم عباسی، بنای پیشین تخریب و مسجدی ستون‌دار با سقفی چوبی و الگویی متاثر از معماری سامرا جایگزین آن شد که هنوز بخش‌هایی از ستون‌ها و دیوارهای خشتی آن در گستره بنا نفس می‌کشند. اما شکوهمندترین تحول بنا در عصر سلجوقی رخ داد؛ جایی که معماران ایرانی الگوی مساجد شبستانی عربی را کنار زدند و ساختار چهارایوانی را بنا کردند. این بنا دایره‌المعارف زنده‌ای از ۱۵ قرن هنر و پایداری ایرانی است که لایه‌های آل بویه، سلجوقی، ایلخانی، مظفری، تیموری، صفوی و قاجار را در دل خود ثبت کرده.

دوگانه سکوت آجر و خروش کاشی

زیباشناسی مسجد جامع اصفهان بر نوعی دوگانه عمیق دیداری و فلسفی میان سکوت آجرکاری سلجوقی و طغیان رنگ، نور و انبساط کاشی‌کاری‌های صفوی استوار است. آجر در منطق معماری عصر سلجوقی، فقط یک مصالح ساختمانی بومی نیست، بلکه تجسم ریاضیات محض، نظم کیهانی و خلوص معنوی است. در مقابل، کاشی‌های معرق و هفت‌رنگ دوره صفوی که در ایوان‌ها و نماهای داخلی حیاط به چشم می‌خورند، بازتاب‌دهنده تجلی انوار الهی، بهشت موعود و سیر روح از عالم خاک به افلاک هستند.

تجلی آرمانی این ریاضیات مقدس را می‌توان در ضلع شمالی مسجد، در «گنبد تاج‌الملک» (گنبد خاکی) مشاهده کرد که در سال ۴۸۱ هجری قمری بنا شد. این سازه کوچک‌تر اما بسیار ظریف‌تر از گنبد جنوبی (گنبد نظام‌الملک)، در جریان رقابت سیاسی و فرهنگی میان تاج‌الملک و خواجه نظام‌الملک شکل گرفت. گنبد تاج‌الملک شاهکاری بی‌بدیل از سبک رازی است که بدون اتکا به هیچ‌گونه پوشش رنگی یا لعاب کاشی و تنها با تکیه بر خلوص آجر، نسبت‌های طلایی و تقسیمات موزون هندسی، اوج معنویت در معماری جهان اسلام را خلق می‌کند.

نحوه تبدیل فضای چهارگوش پایه به هشت‌گوش و سپس چنبره گنبد، چنان روان و با مراعات نسبت‌های طلایی صورت گرفته که گویی سنگینی کالبدی آجرها در ذرات نور حل شده است. این پوسته یکپارچه آجری بیش از ۹ قرن است که بدون حتی یک ترک ساختاری، در برابر زمین‌لرزه‌ها و نوسانات اقلیمی ایستادگی کرده و سمفونی بی‌نظیری از خلوص هندسی و نیایش صامت را به نمایش گذاشته است.

ایرانی‌سازی فضای مذهبی

دگرگونی چیدمان فضایی مسجد جامع اصفهان در عصر سلجوقیان، نقطه عطفی در تاریخ شهرسازی و معماری اسلامی به شمار می‌رود. معماران این عصر با هوشمندی تمام، الگوی وارداتی شبستان‌های ستون‌دار عربی را واسازی کردند و الگوی ساختاری کاخ‌های اشکانی و ساسانی- مانند کاخ فیروزآباد و کاخ اردشیر- را در خدمت ساحت قدسی درآوردند. بازآفرینی الگوی چهارایوانی در این مسجد، چنان ساختار متناسب و بومی ایجاد کرد که به الگوی مادر برای مساجد و مدارس سراسر ایران و حوضه‌های فرهنگی همجوار تبدیل شد.

چهار ایوان اصلی مسجد- ایوان صاحب در جنوب، ایوان درویش در شمال، ایوان استاد در غرب و ایوان شاگرد در شرق- هر یک با مقرنس‌سازی‌ها و کتیبه‌های متعلق به ادوار گوناگون، فضای اطراف صحن را مفصل‌بندی می‌کنند. اما صحن مرکزی مسجد با حوض چهارضلعی و پله‌های میانی خود، نقشی فراتر از یک فضای عبادی صرف ایفا می‌کند. این صحن گشاده، در طول تاریخ به عنوان یک «میدان‌گاه اجتماعی» و زیست‌گاه شهری عمل کرده است؛ گداری که در آن حیات مدنی با نیایش جمعی گره می‌خورد و جریان زندگی روزمره شهروندان اصفهانی در پیوند با قداست مکان بازتعریف می‌شود.

شاهکار فرم و معنا در محراب اولجایتو

در ضلع غربی مسجد و در دل شبستان بسط‌یافته عصر ایلخانی، یکی از شگفت‌انگیزترین شاهکارهای هنری جهان اسلام جاخوش کرده است، یعنی محراب سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) که به سال ۷۱۰ هجری قمری ساخته شد. این اثر نقطه تلاقی شگرفی میان هنر گچ‌بری ایرانی، خطاطی فاخر و معناشناسی کلام الهی است. هنرمندان عصر ایلخانی با گچ‌بری چندلایه و برجسته‌کاری‌های مبهوت‌کننده، کتیبه‌های کوفی و ثلث را در درهم ‌تنیدگی اسلیمی‌ها و نقوش گیاهی چنان تراشیده‌اند که بعد سومی از عمق و حرکت ایجاد شده است. بازی نور مایل با برجستگی‌های گچ، سایه روشن‌هایی پویا پدید می‌آورد که گویی کلام وحی را در فضا شناور می‌سازد. در این شاهکار، خط وسیله‌ای برای انتقال پیام مکتوب نیست، بلکه خود به نحوی مجسمه‌وار، نیایش و فرم را در یکدیگر ادغام می‌کند.

آتشفشان تاریخ و تاب‌آوری کالبد؛ از حریق اسماعیلیان تا بمباران ۱۳۶۴

حیات ۱۵۰۰ ساله مسجد جامع اصفهان هرگز یک خط ممتد و بی‌عارضه نبوده است، بلکه پیکره این بنا بارها در معرض آتش، جنگ و ناآرامی‌های سهمگین تاریخی قرار گرفته و از دل تمامی این مصائب، دوباره سر برآورده است. دو ایستگاه بحرانی در تاریخ بنا، گواهی روشن بر تاب‌آوری شگفت‌انگیز و حافظه زیستی این موجود زنده است. نخستین بحران بزرگ در ماه ربیع‌الاول سال ۵۱۵ هجری قمری رخ داد؛ زمانی که در پی کشمکش‌های مذهبی و جانشینی در عصر سلجوقی، مسجد و کتابخانه نفیس آن توسط فرقه اسماعیلیان (باطنیان) به آتش کشیده شد.

این حریق سهمگین اگرچه بخش‌های وسیعی از سقف‌های چوبی عباسی را سوزاند، اما زمینه را برای نوسازی بنیادین بنا و جایگزینی طاق‌ها و تویزه‌های مقاوم آجری فراهم کرد. دومین حادثه ناگوار، در اسفند سال ۱۳۶۴ (در جریان جنگ تحمیلی با عراق) به وقوع پیوست که طی آن بمبی عراقی بر شبستان جنوب شرقی مسجد فرود آمد و باعث تخریب بخشی از طاق‌ها و ایجاد آسیب‌های لرزه‌ای بر پیکره بنا شد. پایداری کالبدی بنا و عملیات مرمتی معجزه‌آسا به سرپرستی برجسته‌ترین چهره‌های مرمت مدرن ایران، از جمله دکتر باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی و همراهی استادکاران سنتی، نه تنها بنا را از خطر فروپاشی نجات داد، بلکه بار دیگر پیوند میان دانش نوین مرمت و سنت‌های بومی معماری ایرانی را متجلی کرد.

جغرافیای انسانی شهر

برای درک منزلت فرهنگی مسجد جامع اصفهان، باید آن را در دوگانه معنادار با قطب دیگر شهری، یعنی مجموعه میدان نقش جهان و مسجد جامع تحلیل کرد. مسجد جامع عتیق در انتهای بازار کهنه و در مجاورت میدان کهنه (میدان قیام) واقع شده و ورودی‌های متعدد آن به شریان‌های بازار و محلات قدیمی متصل می‌شود. این مجموعه، نماد هویتی مردمی، تدریجی، خودجوش و ریشه‌دار است که روند شکل‌گیری آن بیش از یک هزار سال طول کشیده. در مقابل، میدان نقش جهان و مسجد شاه، زاییده تصمیم دفعی، برنامه‌ریزی هندسی و اقتدار ساختاریافته عصر صفوی برای نمایش قدرت شاهانه و مرکزیت جدید سیاسی- مذهبی شهر بودند. مسجد جامع با ادغام در شبکه مویرگی بازار، نشان می‌دهد که چگونه ساحت قدسی با زیست اقتصادی و اجتماعی روزمره مردم درهم تنیده شده و هویت شهری ارگانیک اصفهان را پی ریخته است.

تداوم حیات در لایه‌های امروز

مسجد جامع اصفهان اثری محبوس در ویترین‌های موزه تاریخ نیست؛ بلکه موجودی است که همچنان نفس می‌کشد و حیات فرهنگی ایران را در بستر زمان امتداد می‌دهد. این بنا نشان می‌دهد که چگونه معماری ایرانی توانسته است ناآرامی‌های سیاسی، آتش‌سوزی‌ها و جنگ‌ها را پشت سر بگذارد و در هر لایه از کالبد خود، امیدی نو برای بازآفرینی هویت جمعی به ودیعه بگذارد. مسجد عتیق اصفهان نه فقط کتیبه‌ای از گذشته، بلکه آموزه‌ای زنده برای امروز است؛ یادآوری این حقیقت که فرهنگ ایران، همانند طاق‌های آجری این مسجد، بر شالوده‌های عمیق پایداری، زیبایی و تعادل بنا شده است.