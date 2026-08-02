به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک بازرسی از مشاوران املاک شهرستان رباط‌کریم با حضور اداره تعزیرات حکومتی و همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در حال اجراست.

در دومین روز اجرای این طرح، ۶ واحد مشاور املاک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت که ۵ واحد به دلیل احراز تخلفات، مشمول تشکیل پرونده و پلمب شدند.

مهدوی‌تبار، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رباط‌کریم در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها تخلفاتی از جمله دریافت وجه اضافه بر نرخ مصوب کمیسیون، درج نکردن قیمت در دفترچه قراردادها و انعقاد قراردادهای اجاره و فروش بدون ثبت در سامانه املاک و اسکان شناسایی شد.

وی افزود: برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی رباط‌کریم با تأکید بر تداوم گشت‌های ویژه نظارت بر مشاوران املاک خاطرنشان کرد: این طرح تا زمان ساماندهی کامل بازار املاک و اصلاح رویه‌های تخلف‌آمیز ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بنگاه‌های املاک، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.