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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

دستگیری سارقان موتورسیکلت در گرمی

دستگیری سارقان موتورسیکلت در گرمی

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان گرمی از دستگیری ۲ سارق و کشف موتورسیکلت مسروقه در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در محله «قلعه باشی» شهر گرمی ، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای ۲ سارق سابقه دار در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی ؛ که سارقان طی یک عملیات پلیسی در شهر پارس آباد توسط ماموران پلیس آگاهی شهر گرمی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان یک میلیارد ریال برآورد شده است ؛ گفت: سارقان به ارتکاب سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6906239

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