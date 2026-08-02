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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

برخورد قضایی با اهانت‌کننده به شهروندان اردبیلی در فضای مجازی

برخورد قضایی با اهانت‌کننده به شهروندان اردبیلی در فضای مجازی

اردبیل- دادستان اردبیل از دستگیری بلاگر ارومیه ای که در فضای مجازی به شهروندان اردبیل اهانت کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی از دستگیری بلاگر هتاک ارومیه‌ای خبر داد و اظهار کرد: متعاقب توهین و اهانت یک بلاگر ارومیه‌ای به شهروندان اردبیلی، طی تماسی با دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، برخورد با بلاگر موصوف پیگیری گردید.

وی افزود: با ورود دادستانی، نامبرده دستگیر شده و موضوع تحت پیگیری است.

دادستان اردبیل با تاکید بر رعایت اخلاق در فضای مجازی و حفظ حرمت اشخاص و ضرورت پرهیز از هرگونه بداخلاقی و رفتار دور از نزاکت و ادب، هشدار داد: تحرکات در فضای مجازی و محتواهای تولید و منتشر شده تحت رصد است و با هرگونه رفتار و محتواهای مجرمانه به‌شدت برخورد می‌شود.

کد مطلب 6906605

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