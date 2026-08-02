به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی از دستگیری بلاگر هتاک ارومیه‌ای خبر داد و اظهار کرد: متعاقب توهین و اهانت یک بلاگر ارومیه‌ای به شهروندان اردبیلی، طی تماسی با دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، برخورد با بلاگر موصوف پیگیری گردید.

وی افزود: با ورود دادستانی، نامبرده دستگیر شده و موضوع تحت پیگیری است.

دادستان اردبیل با تاکید بر رعایت اخلاق در فضای مجازی و حفظ حرمت اشخاص و ضرورت پرهیز از هرگونه بداخلاقی و رفتار دور از نزاکت و ادب، هشدار داد: تحرکات در فضای مجازی و محتواهای تولید و منتشر شده تحت رصد است و با هرگونه رفتار و محتواهای مجرمانه به‌شدت برخورد می‌شود.