هدایی: خدمات درمانی مرز باشماق تا ۱۳ مرداد بدون وقفه ادامه دارد

بابک هدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان همزمان با آغاز طرح اربعین، خدمات خود را در مرز بینالمللی باشماق در سه حوزه بهداشت، اورژانس پیشبیمارستانی و درمان بیمارستانی آغاز کرده و این خدمات تا ۱۳ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در بخش اورژانس پیشبیمارستانی، آمبولانسها و نیروهای عملیاتی در نقاط تعیینشده مستقر هستند و خدمات امدادی و انتقال بیماران را به زائران ارائه میکنند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان با اشاره به فعالیت بیمارستان مستقر در مرز باشماق عنوان کرد: روزانه به طور میانگین حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه میکنند که بخش عمدهای از آنها به صورت سرپایی درمان میشوند و در صورت نیاز، بیماران بستری خواهند شد.
هدایی ادامه داد: بیمارانی که به خدمات تخصصی نیاز داشته باشند به بیمارستانهای شهرستان مریوان و در موارد پیچیدهتر به مراکز درمانی مرکز استان اعزام میشوند.
وی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت در مرز باشماق گفت: نیروهای مراقبت مرزی، کارشناسان مبارزه با بیماریها و کارشناسان بهداشت محیط در نقطه صفر مرزی مستقر هستند و ضمن پایش مستمر وضعیت سلامت زائران، آموزشهای لازم درباره پیشگیری از گرمازدگی و رعایت نکات بهداشتی را ارائه میکنند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان اضافه کرد: کارشناسان بهداشت محیط نیز به صورت مستمر بر فعالیت موکبها، نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی، آب آشامیدنی و رعایت ضوابط بهداشتی نظارت دارند تا زائران بدون دغدغه از خدمات ارائه شده بهرهمند شوند.
هدایی تأکید کرد: تاکنون با نظارتهای انجام شده، مشکل بهداشتی خاصی در مرز باشماق گزارش نشده و خدمات سلامت با آمادگی کامل در حال ارائه به زائران اربعین حسینی است.
نظر شما