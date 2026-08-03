کلید سلامتی، داشتن برنامه منظم روزانه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش داده‌اند افرادی که یک برنامه منظم را حفظ می‌کنند، معمولاً سطح درد و افسردگی کمتری دارند.

دلیل محکمی برای این موضوع وجود دارد؛ به گفته «یونجین تریسی»، محقق اصلی مطالعه و استاد دانشگاه میزوری، «اگر ما در زمان بیدار شدن، غذا خوردن، کار کردن یا مطالعه کردن، تعامل با دیگران و رفتن به رختخواب ثابت قدم باشیم، این نشانه‌های زمانی به هماهنگ‌سازی ساعت داخلی بدن ما کمک می‌کنند. در درازمدت، به نظر می‌رسد که این روند با بهبود نتایج سلامتی مرتبط است.»

محققان خاطرنشان کردند که افزایش سلامتی ناشی از پایبندی به یک برنامه منظم، حتی اگر خواب بهبود نیافته باشد، ادامه می‌یابد.

برای مطالعه جدید، محققان ۶۷ فرد مسن با میانگین سنی ۶۸ سال، از جمله ۳۷ نفر که از بی‌خوابی رنج می‌بردند، را استخدام کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌هایی مربوط به فعالیت‌های روزانه، وزن، علائم افسردگی و درد خود را پر کردند.

نتایج نشان داد که اگر همه افراد برنامه منظمی داشته باشند، حتی اگر بی‌خوابی داشته باشند، درد و افسردگی کمتری احساس می‌کنند. افرادی که به یک روال پایبند بودند، در مقایسه با افرادی که این برنامه را نداشتند، وزن بدن سالم‌تری نیز داشتند.

همانطور که تریسی توضیح داد، حتی اختلالات کوچک در برنامه‌های روزانه می‌تواند در ساعت داخلی فرد اختلال ایجاد کند، پدیده‌ای که به آن "پرواززدگی اجتماعی" می‌گویند.

به عنوان مثال، تریسی گفت، اگر افراد آخر هفته‌ها بیشتر از حد معمول بیدار بمانند، به خودشان آسیب می‌رسانند.

او گفت: «به عنوان کسی که هر روز در یک ساعت مشخص از خواب بیدار می‌شود و به رختخواب می‌رود، فکر می‌کنم یک برنامه روزانه می‌تواند برای افراد در هر سنی در طول زندگی مفید باشد.»

تریسی ادامه داد: «آگاهی فزاینده‌ای در مورد مفهوم پرواززدگی اجتماعی - بیدار شدن و خوابیدن در زمان‌های مختلف در آخر هفته‌ها در مقایسه با روزهای هفته - و اختلالاتی که در ریتم شبانه‌روزی ما ایجاد می‌کند، وجود دارد، بنابراین امیدوارم این تحقیق به افراد بیشتری کمک کند تا مزایای سلامتی یک برنامه روزانه را در نظر بگیرند.»

تریسی در پایان گفت: «از آنجایی که یک سوم زندگی ما در خواب می‌گذرد، فکر می‌کنم تحقیقات در مورد سلامت و تندرستی باید به صورت جامع و از دیدگاه ۲۴ ساعته بررسی شود و فقط بر زمان بیداری ما تمرکز نکند.»