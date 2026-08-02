رعایت حقوق زائران اربعین خط قرمز بازرسان صمت خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جباری ظهر امروز یکشنبه در بازدیدی سرزده از پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: حفظ کرامت زائران و رعایت نرخ‌های مصوب، خط قرمز بازرسان این اداره کل در ایام اربعین است.

وی با اشاره به حساسیت خدمات ارائه‌شده در پارکینگ‌های عمومی و مراکز امداد خودروی مستقر در مسیر تردد زائران افزود: اکیپ‌های بازرسی مستقر در چذابه به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی صمت خوزستان از زائران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عدم رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی، مراتب را بلافاصله به بازرسان مستقر در پایانه یا سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن به شکایت آن‌ها رسیدگی شود.

وی بیان کرد: هدف ما در این ایام تنها نظارت نیست، بلکه تسهیلگری در خدمات‌رسانی و اطمینان از آرامش خاطر زائران است تا با کمترین دغدغه، سفر معنوی خود را به سوی عتبات عالیات آغاز کنند.