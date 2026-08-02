برق ۱۰۴۷ اداره و بانک پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی اظهار کرد: به منظور پایش میزان رعایت الزامات مدیریت مصرف در ساختمان های اداری و با توجه به هوشمندسازی کنتورهای ساختمان های ادارات و بانک ها در سطح استان خراسان رضوی کنترل و نظارت مستمر و برخط مصارف این دسته از مشترکین در حال انجام است.

‌معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تصریح کرد: در همین راستا با تنظیم محدودیت مصرف برای کنتورهای هوشمند ۲۶۴۵ اداره و بانک در سطح استان به میزان ۷۰درصد مصارف سال ۱۴۰۴در ساعات اداری (۷ الی ۱۳) و ۴۰ درصد ماکزیمم مصرف روزانه در ساعات غیر اداری، از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۵ تاکنون برق ۱۰۴۷ اداره و بانک دارای تخطی از سقف مصرف قطع گردیده است.

‌وی افزود: امسال تمرکز ویژه‌ای بر کنترل مصرف در ادارات و ارائه مشوق‌های اقتصادی برای سایر مشترکان در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، ادارات دولتی موظف شده‌اند در ساعات کاری، دست‌کم ۳۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند و پس از ساعت ۱۳ این میزان کاهش باید به ۶۰ درصد برسد. این اقدام بخشی از برنامه کلان برای کنترل ناترازی برق در زمان اوج مصرف تابستانی است.