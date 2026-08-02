«صرامی فروشانی» رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، در بخشی از حکم انتصاب دکتر صرامی فروشانی که توسط دکتر علی منتظری صادر شده، آمده است: «پیرو مصوبه جلسه ۱۷۶ هیأت امنای جهاد دانشگاهی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی به مدت سه سال منصوب مینمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز جهاد دانشگاهی در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آن پژوهشگاه موفق باشید.»
دکتر صرامی فروشانی، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی که آبان ماه سال گذشته حکم سرپرستی این پژوهشگاه را از دکتر منتظری دریافته کرده بود از بهمن ماه ۱۳۹۹ هدایت این مجموعه تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی را عهده دار بوده است.
این مجموعه که تا چندی پیش با عنوان پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی عمدتا در حوزه سرطان پستان و دیگر سرطانهای شایع در بانوان فعالیت داشت در دوره مدیریت وی با توسعه زیرساختهای پژوهشی، جذب متخصصان و نخبگان، گسترش فعالیتهای فناورانه و اجرای پروژههای راهبردی در حوزه درمانهای نوین سرطان به یکی از مراکز پیشرو کشور در این حوزه تبدیل شد.
رشد کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشکده سرطان معتمد و کسب جایگاههای ممتاز در ارزیابیهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمینه ارتقای این مجموعه به پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی را فراهم کرد. پژوهشگاهی که در حال حاضر با سه پژوهشکده تخصصی شامل «پژوهشکده پزشکی بازساختی و درمانهای نوین»، «پژوهشکده فناوریهای همگرا» و «پژوهشکده پزشکی شخصمحور» به عنوان یکی از مراکز راهبردی کشور در حوزه تحقیقات و فناوریهای نوین سرطان فعالیت میکند.
دکتر رامین صرامی فروشانی، متخصص پزشکی مولکولی و ویروسشناسی پزشکی و دانشآموخته دانشکده پزشکی دانشگاه آمستردام هلند است که بیش از دو دهه تجربه تخصصی در حوزه مهندسی ژنتیک، ویروسشناسی پزشکی، عوامل ویروسی پرخطر و کار در آزمایشگاههای سطح سوم ایمنی زیستی (3BSL) دارد.
وی فعالیت علمی خود را با انجام پروژههای پیشگام در حوزه مهندسی سازههای ژنتیکی، کلونینگ و ساخت واکسن DNA در زمانی که این فناوریها در کشور هنوز توسعه نیافته بود، آغاز کرد و از جمله اقدامات شاخص او میتوان به راهاندازی آزمایشگاههای سطح دوم ایمنی زیستی (2BSL) و واحد HIV در بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران و اجرای نخستین پروژه کشور در زمینه آنالیز مولکولی و شناسایی سویههای HIV اشاره کرد.
صرامی فروشانی، دوره دکتری تخصصی پزشکی مولکولی و ویروسشناسی پزشکی و دو دوره پسادکتری در حوزه سلولدرمانی سرطان را در مراکز معتبر علمی اروپا و کانادا گذرانده و سابقه فعالیت به عنوان محقق ارشد دائمی در مرکز پزشکی دانشگاه آمستردام (AMC) را در کارنامه دارد.
نتایج تحقیقات وی در زمینه سازوکارهای سلولی و مولکولی بیماریزایی HIV و ایمنی سلولی علیه این ویروس در مجلات معتبر بینالمللی از جمله Nature منتشر شده است.وی به دلیل کیفیت فعالیتهای پژوهشی خود موفق به دریافت عنوان محقق برتر سال ۲۰۱۴ از مؤسسه ملی HIV هلند (NCHIV)، جایزه معتبر Lange/van Tongeren در حوزه تحقیقات HIV و همچنین گرنت رقابتی AHFMR کانادا شده است.
صرامی فروشانی پس از بازگشت به کشور با راهاندازی دپارتمان توسعه درمانها و فرآوردههای دارویی پیشرفته (ATMP) در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، نقش مهمی در شکلگیری یکی از مجموعههای پیشرو کشور در حوزه ژندرمانی، ویروسدرمانی و سلولدرمانی سرطان ایفا کرد.
طراحی و اجرای پروژههای فناورانه از جمله تولید آدنوویروسهای اختصاصی سلولهای توموری برای ویروسدرمانی سرطانهای صعبالعلاج و ایجاد زیرساختهای آزمایشگاهی 2BSL و 3BSL از جمله دستاوردهای این دوره است.
از دیگر اقدامات شاخص وی میتوان به طراحی نخستین کیت تشخیص مولکولی کووید-۱۹ در آغاز پاندمی کرونا، تولید میلیونها کیت تشخیصی با هزینهای بهمراتب کمتر از نمونههای خارجی، راهاندازی آزمایشگاه پیشرفته تشخیص مولکولی کرونا به عنوان مرکز همکار آزمایشگاه مرجع سلامت و مشارکت در طراحی سامانه تشخیص سریع کرونا (RDSS) اشاره کرد.
دکتر صرامی فروشانی که عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سال ۱۳۹۹)، عضو هیأت علمی برتر سال ۱۴۰۳ در همکاری با جامعه و صنعت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فناور برتر جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۴ و کسب دو گرنت ملی بنیاد علم در حوزه ژندرمانی و ویروسدرمانی سرطانهای لاعلاج را نیز در کارنامه علمی خود دارد علاوه بر هدایت پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی به عنوان دستیار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور ویژه، رئیس میز فناوریهای نوین سلامت، مسئول تدوین پیشنویس سند ملی درمانهای نوین، فرآوردهها و فناوریهای پیشرفته پزشکی، مسئول کارگروه سلامت حوزه راهبری طرح های ملی معاونت تحقیقات، علوم و فناوری، عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی کشور، عضو شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی و سرپرست دپارتمان توسعه فناوری درمانهای پیشرفته در سرطان نیز فعالیت دارد.
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