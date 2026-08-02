به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی عصر یکشنبه در نشست بررسی چالش‌ها و راهبردهای توسعه شهرک‌های کشاورزی استان اظهار کرد: ایجاد مرکز دائمی نمایشگاهی و تجاری گل و گیاه با مشارکت تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه، ضمن معرفی ظرفیت‌های استان، زمینه توسعه بازار، افزایش ارزش افزوده و رونق صادرات را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به توانمندی مازندران در تولید انواع گل، گیاه، درخت و درختچه‌های زینتی افزود: بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی این محصولات خارج از استان ایجاد می‌شود، در حالی که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب تجاری می‌توان سهم بیشتری از این ارزش افزوده را در داخل استان حفظ کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی، در صورت تأیید، به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه اقتصادی استان در حوزه گل و گیاه دنبال خواهد شد.

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی وضعیت شهرک‌های کشاورزی استان، بر رفع موانع توسعه این شهرک‌ها تأکید کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و گاز، تسریع در اجرای طرح‌ها و کاهش بروکراسی اداری از مهم‌ترین الزامات رونق سرمایه‌گذاری در این بخش است.

وی با بیان اینکه توسعه شهرک‌های کشاورزی نیازمند نگاهی آینده‌نگر است، افزود: شناسایی، تملک و آماده‌سازی اراضی مستعد باید با رعایت اصول توسعه پایدار و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود تا بستر لازم برای اجرای طرح‌های جدید و افزایش تولید فراهم شود.

معاون استاندار مازندران همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت اراضی شد و تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره کاربری زمین‌ها باید بر پایه بازدیدهای میدانی و نظر کارشناسان باشد تا از بروز اختلافات و توقف طرح‌های توسعه‌ای جلوگیری شود.

تولایی با تأکید بر اینکه اراضی واگذار شده نباید سال‌ها بدون استفاده باقی بماند، اظهار داشت: واگذاری زمین باید همراه با برنامه زمان‌بندی مشخص، اجرای زیرساخت‌ها و نظارت مستمر باشد و در صورت عمل نکردن به تعهدات، روند واگذاری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران متخصص و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی را از دیگر سیاست‌های استان عنوان کرد و گفت: فراهم کردن شرایط برای حضور نیروهای متخصص در عرصه تولید، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مازندران کمک خواهد کرد.

تولایی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه شهرک‌های کشاورزی صرفاً واگذاری زمین نیست، بلکه باید این اراضی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه تولید شوند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصاد استان ایفا کنند.