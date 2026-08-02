به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدرضایی شامگاه یکشنبه در جشنواره خیرین مدرسهساز شهرستان بانه با قدردانی از حضور خیرین، مسئولان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسهسازی اقدامی ارزشمند و ماندگار است و خیرینی که در این مسیر قدم برمیدارند، در حقیقت برای آینده جامعه سرمایهگذاری میکنند.
وی با بیان اینکه آثار ساخت مدرسه تنها محدود به زمان حال نیست، افزود: هر مدرسهای که با همت خیرین احداث میشود، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نسلهای آینده را فراهم میکند و این اقدام خیرخواهانه دارای اجر و ارزش معنوی فراوانی است.
فرماندار بانه با اشاره به چالشهای موجود در حوزه فضاهای آموزشی شهرستان، عنوان کرد: افزایش جمعیت دانشآموزی در سالهای اخیر و کمبود اعتبارات عمرانی باعث شده موضوع فضای آموزشی به یکی از دغدغههای مهم شهرستان تبدیل شود.
محمدرضایی ادامه داد: سرانه فضای آموزشی بانه با وضعیت مطلوب فاصله دارد و برای رسیدن به شرایط مناسب، نیازمند یک حرکت جدی و مشارکت همهجانبه مسئولان، خیرین و مجموعههای مرتبط هستیم.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرستان گفت: بودجه عمرانی شهرستان حدود ۴۲۰ میلیارد تومان است که حتی در صورت تخصیص کامل، پاسخگوی همه نیازهای حوزههای مختلف از جمله راه، طرحهای عمرانی، بهداشت و آموزش نخواهد بود.
فرماندار بانه تأکید کرد: در چنین شرایطی نقش خیرین مدرسهساز بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند و حضور آنان میتواند زمینهساز تحول در حوزه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی باشد.
وی خواستار تداوم مشارکت خیرین در نهضت مدرسهسازی شد و گفت: امیدواریم با استمرار این همراهیها، شاهد یک جهش معنادار در ساخت مدارس و ارتقای شاخصهای آموزشی شهرستان بانه باشیم.
محمدرضایی همچنین از تلاشهای اداره آموزش و پرورش، ادارهکل نوسازی مدارس استان کردستان، مجمع خیرین مدرسهساز و تمامی افرادی که در برگزاری این جشنواره و توسعه زیرساختهای آموزشی نقش دارند، قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی میان خیرین، مدیران اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش میتواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه فضای آموزشی را کاهش دهد و مسیر توسعه آموزشی شهرستان را هموار کند.
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