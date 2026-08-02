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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

محمدرضایی: خیرین مدرسه‌ساز در خط مقدم جبران کمبود فضاهای آموزشی هستند

محمدرضایی: خیرین مدرسه‌ساز در خط مقدم جبران کمبود فضاهای آموزشی هستند

بانه- فرماندار بانه با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه فضای آموزشی در بانه گفت: مشارکت خیرین مدرسه‌ساز  می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود در حوزه آموزش را جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدرضایی شامگاه یکشنبه در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان بانه با قدردانی از حضور خیرین، مسئولان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند و ماندگار است و خیرینی که در این مسیر قدم برمی‌دارند، در حقیقت برای آینده جامعه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه آثار ساخت مدرسه تنها محدود به زمان حال نیست، افزود: هر مدرسه‌ای که با همت خیرین احداث می‌شود، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نسل‌های آینده را فراهم می‌کند و این اقدام خیرخواهانه دارای اجر و ارزش معنوی فراوانی است.

فرماندار بانه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه فضاهای آموزشی شهرستان، عنوان کرد: افزایش جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های اخیر و کمبود اعتبارات عمرانی باعث شده موضوع فضای آموزشی به یکی از دغدغه‌های مهم شهرستان تبدیل شود.

محمدرضایی ادامه داد: سرانه فضای آموزشی بانه با وضعیت مطلوب فاصله دارد و برای رسیدن به شرایط مناسب، نیازمند یک حرکت جدی و مشارکت همه‌جانبه مسئولان، خیرین و مجموعه‌های مرتبط هستیم.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرستان گفت: بودجه عمرانی شهرستان حدود ۴۲۰ میلیارد تومان است که حتی در صورت تخصیص کامل، پاسخگوی همه نیازهای حوزه‌های مختلف از جمله راه، طرح‌های عمرانی، بهداشت و آموزش نخواهد بود.

فرماندار بانه تأکید کرد: در چنین شرایطی نقش خیرین مدرسه‌ساز بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند و حضور آنان می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حوزه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی باشد.

وی خواستار تداوم مشارکت خیرین در نهضت مدرسه‌سازی شد و گفت: امیدواریم با استمرار این همراهی‌ها، شاهد یک جهش معنادار در ساخت مدارس و ارتقای شاخص‌های آموزشی شهرستان بانه باشیم.

محمدرضایی همچنین از تلاش‌های اداره آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس استان کردستان، مجمع خیرین مدرسه‌ساز و تمامی افرادی که در برگزاری این جشنواره و توسعه زیرساخت‌های آموزشی نقش دارند، قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان خیرین، مدیران اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه فضای آموزشی را کاهش دهد و مسیر توسعه آموزشی شهرستان را هموار کند.

کد مطلب 6906684

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