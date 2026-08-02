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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

فرماندار گیلانغرب: تردد زائران از مرز سومار تا پایان اربعین ادامه دارد

فرماندار گیلانغرب: تردد زائران از مرز سومار تا پایان اربعین ادامه دارد

کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب گفت: بر اساس توافق با طرف عراقی، خروج زائران از مرز سومار تا پایان اربعین حسینی ادامه دارد و ورود زائران نیز تا چند روز پس از اربعین بدون محدودیت انجام می‌شود.

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت مرز سومار در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: این مرز همه‌روزه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ برای تردد زائران فعال است و تمامی خدمات مورد نیاز در این بازه زمانی به زائران ارائه می‌شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده میان مسئولان ایران و عراق برای تردد زائران از این گذرگاه مرزی، افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته با طرف عراقی، خروج زائران از مرز سومار از دهم ماه صفر آغاز شده و تا پایان اربعین حسینی، مصادف با روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، ادامه خواهد داشت.

فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی برای ارائه خدمات به زائران در مرز سومار آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد و تسهیل عبور زائران انجام شده تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت از این مرز عبور کنند.

رضایی درباره زمان پایان فعالیت مرز برای بازگشت زائران نیز گفت: برای ورود زائران به کشور از طریق مرز سومار، همزمان با فعالیت سایر مرزهای رسمی کشور، تا سه یا چهار روز پس از اربعین حسینی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و زائران می‌توانند در این مدت از این مرز وارد کشور شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به اربعین و همچنین موج بازگشت زائران، تمامی ظرفیت‌های شهرستان گیلانغرب و مرز سومار برای خدمت‌رسانی مناسب و روان‌سازی تردد به کار گرفته شده است.

کد مطلب 6906749

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