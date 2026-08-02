فرماندار گیلانغرب: تردد زائران از مرز سومار تا پایان اربعین ادامه دارد

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت مرز سومار در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: این مرز همهروزه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ برای تردد زائران فعال است و تمامی خدمات مورد نیاز در این بازه زمانی به زائران ارائه میشود.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده میان مسئولان ایران و عراق برای تردد زائران از این گذرگاه مرزی، افزود: بر اساس توافق صورتگرفته با طرف عراقی، خروج زائران از مرز سومار از دهم ماه صفر آغاز شده و تا پایان اربعین حسینی، مصادف با روز سهشنبه ۱۳ مردادماه، ادامه خواهد داشت.
فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه تمامی دستگاههای اجرایی، خدماترسان و امدادی برای ارائه خدمات به زائران در مرز سومار آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد و تسهیل عبور زائران انجام شده تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت از این مرز عبور کنند.
رضایی درباره زمان پایان فعالیت مرز برای بازگشت زائران نیز گفت: برای ورود زائران به کشور از طریق مرز سومار، همزمان با فعالیت سایر مرزهای رسمی کشور، تا سه یا چهار روز پس از اربعین حسینی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و زائران میتوانند در این مدت از این مرز وارد کشور شوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به اربعین و همچنین موج بازگشت زائران، تمامی ظرفیتهای شهرستان گیلانغرب و مرز سومار برای خدمترسانی مناسب و روانسازی تردد به کار گرفته شده است.
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