شعبانی: همدلی مدیران، کرمانشاه را از بحران گذر داد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد شعبانی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریتی استان در دوره مسئولیت خود برای رفع مشکلات اقتصادی و پیشبرد برنامههای توسعهای از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، اظهار کرد: هماهنگی و همدلی مدیران، بهویژه در شرایط خاص کشور، نقش مهمی در عبور موفق استان از بحرانها و اجرای برنامههای اقتصادی داشت.
وی با بیان اینکه در طول دوران سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تمامی مدیران با همدلی و انسجام برای حل مسائل اقتصادی استان تلاش کردند، افزود: این همراهی و همکاری موجب شد بسیاری از برنامههای حوزه اقتصادی با وجود محدودیتها و شرایط دشوار، بهصورت مطلوب دنبال شود.
سرپرست پیشین معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه کشور در مقاطع مختلف، بهویژه دوران جنگ، تصریح کرد: عبور از این برهه دشوار، حاصل مدیریت، همراهی دستگاههای اجرایی، معاونتهای استانداری و بهویژه تلاش همکاران حوزه اقتصادی بود که اجازه ندادند روند خدمترسانی و اجرای برنامههای توسعهای استان متوقف شود.
شعبانی با بیان اینکه رونق تولید، بهبود فضای کسبوکار و تقویت شاخصهای اقتصادی از مهمترین محورهای فعالیت این معاونت بوده است، خاطرنشان کرد: در این مدت تلاش شد با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اقتصادی، بستر لازم برای تحقق برنامههای توسعهای و رفع موانع تولید فراهم شود.
وی توسعه اقتصادی را نیازمند برنامهریزی مستمر، همافزایی میان دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود دانست و گفت: حمایت از تولید، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی بود که با هدف کاهش موانع پیشروی رشد اقتصادی استان دنبال شد.
سرپرست پیشین معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت و مرز، اظهار کرد: استفاده هدفمند از این توانمندیها میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، رشد تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی باشد و مسیر توسعه و رونق کرمانشاه را هموارتر کند.
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