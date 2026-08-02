پورجمشیدیان: مرز خسروی بهترین زیرساخت اربعینی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور مسئولان ملی و استانی در مرز بین‌المللی خسروی برگزار شد، با تسلیت ایام اربعین حسینی، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله (ع) را نعمتی بزرگ دانست و اظهار کرد: آنچه امروز در مرزهای استان کرمانشاه مشاهده می‌شود، حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدمت‌رسان است و گزارش‌های ارائه‌شده نیز با واقعیت‌های میدانی کاملاً مطابقت دارد.

وی با قدردانی از عملکرد استاندار کرمانشاه، فرمانداران، اعضای ستاد اربعین و همه دستگاه‌های اجرایی استان افزود: در بازدیدهای اخیر، تغییرات محسوسی نسبت به سال‌های گذشته در مرزهای خسروی و سومار مشاهده شد و این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر مجموعه مدیریتی استان است.

مرز خسروی الگوی مرزهای اربعینی کشور است

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به وضعیت مرز خسروی، این پایانه را یکی از منظم‌ترین و مجهزترین مرزهای کشور توصیف کرد و گفت: با وجود حجم بالای تردد زائران، هیچ مشکل جدی در روند خدمات‌رسانی مشاهده نشد و امکانات ایجادشده پاسخگوی جمعیت حاضر بوده است.

پورجمشیدیان نظم، پاکیزگی محیط، جانمایی مناسب بخش‌های مختلف، تابلوهای راهنما، خدمات شهری و نحوه استقرار امکانات را از نقاط قوت مرز خسروی برشمرد و افزود: این مرز از نظر زیرساختی در میان مرزهای کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر پایانه‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین اجرای طرح انتقال مستقیم زائران با ناوگان حمل‌ونقل عراقی را اقدامی ارزشمند دانست و تصریح کرد: این طرح ظرفیت آن را دارد که در سال‌های آینده به شکل گسترده‌تری اجرا شود و ستاد مرکزی اربعین نیز پیگیر تصویب مرز خسروی به عنوان پایلوت این طرح خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از اقدامات وزارت راه، استانداری کرمانشاه و مدیران اجرایی در توسعه زیرساخت‌های این مرز، بر ضرورت تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده، اتصال راه‌آهن به خسروی و حفظ و نگهداری زیرساخت‌های موجود تأکید کرد.

توسعه سومار و تکمیل زیرساخت‌ها با نگاه بلندمدت

پورجمشیدیان در ادامه، بازگشایی مرز سومار برای تردد زائران را یکی از اتفاقات مهم اربعین امسال عنوان کرد و گفت: سومار علاوه بر جایگاه ویژه در دوران دفاع مقدس، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مرزهای مهم اربعینی کشور دارد و ستاد مرکزی اربعین نیز توسعه زیرساخت‌های آن را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به استقبال زائران از این مرز افزود: این آغاز راه است و با تأمین اعتبارات، تصویب طرح‌های زیرساختی و تقویت امکانات، سومار می‌تواند در سال‌های آینده سهم بیشتری در جابه‌جایی زائران اربعین داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر کشور همچنین بر حمایت از مرزنشینان و رونق اقتصادی مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم، راه‌اندازی غرفه‌های عرضه محصولات و فراهم کردن زمینه حضور و ماندگاری مرزنشینان از اقداماتی است که باید تداوم یابد و وزارت کشور نیز از این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حرکت اربعین یک جریان بزرگ فرهنگی، تمدنی و فراملی است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزهای اربعینی باید با نگاهی بلندمدت دنبال شود تا در سال‌های آینده امکان خدمت‌رسانی به جمعیت بیشتری از زائران ایرانی و دیگر کشورهای اسلامی با بهترین کیفیت فراهم شود.