محدودیت ترافیکی برای پیاده روی جاماندگان اربعین در بندرعباس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح دوشنبه در خصوص وضعیت محدودیت‌های ترافیکی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهر بندرعباس، اظهار کرد: اربعین حسینی را به همه هم‌استانی‌های عزیز تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم عزیزانی که در این مسیر حضور پیدا می‌کنند، ما را نیز از دعای خیر خود بهره‌مند کنند.

وی افزود: مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهر بندرعباس از امامزاده سید مظفر (ع) آغاز و به امامزاده شاه محمدتقی (ع) ختم می‌شود که با توجه به مسئولیت پلیس راهور در زمینه نظم عبور و مرور تمهیدات ترافیکی لازم در این مسیر پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان، بیان کرد: مسیر حرکت این مراسم از بلوار چمران و از کندروی ساحلی به سمت امامزاده محمدتقی (ع) خواهد بود و به دلیل آغاز مراسم از ساعت ۱۶ محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۵:۳۰ در بلوار چمران اعمال می‌شود.

سرهنگ حیدری ادامه داد: در صورت حضور گسترده مردم و تکمیل ظرفیت دو طرف بلوار محدودیت تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت اعمال خواهد شد، اما اگر جمعیت تنها یک لاین از بلوار را اشغال کند، محدودیت در لاین جنوبی سمت غرب به شرق اعمال نمی‌شود و تنها تقاطع‌ها مسدود خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم با پلیس راهور در مراسم‌های گذشته، گفت: مردم همیشه همراه و در کنار خدمتگزاران خود بوده‌اند و امیدواریم در مراسم جاماندگان اربعین نیز با رعایت توصیه‌های ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند تا مراسم بدون مشکل برگزار شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین با اشاره به برگزاری مراسم شب گذشته در امامزاده سید مظفر(ع)، افزود: این مراسم با حجم قابل توجه جمعیت برگزار شد و خوشبختانه بدون ایجاد گره ترافیکی و مشکل خاصی به پایان رسید.

سرهنگ حیدری، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اتاق مانیتورینگ پلیس و همکاران در جاده‌های استان در حال حاضر ترافیک روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری هرمزگان گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود آسیب‌هایی که به برخی پل‌ها وارد شده بود، تمامی محورهای استان باز است و تردد در جاده‌ها بدون مشکل در جریان است.