یمن: بهتر است عربستان به گزینه صلح پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پارلمان یمن وابسته به جنبش انصارالله خطاب به عربستان اعلام کرد که یمن از دیگر ائتلاف‌ها به شما نزدیک‌تر است. بهتر است عربستان با رویکردی منطقی به تلاش‌های جدی برای صلح روی آورد و تمامی تعهدات خود را اجرا کند.

نمایندگان یمنی تصریح کردند: امنیت منطقه به هم پیوسته است و یمن از نظر جغرافیایی و تاریخی نزدیک‌ترین کشور به عربستان محسوب می‌شود. توافق با یمن گزینه امن به شمار می رود.

محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا نیز روز گذشته گفت، عربستان باید درک کند که نزدیک‌ترین مسیر برای دستیابی به امنیت پایان دادن به جنگ و رفع کامل محاصره یمن است.

وی اضافه کرد که رژیم عربستان باید مسئولیت کامل پیامدهای جنگ و ادامه محاصره علیه یمن را بپذیرد.

نیروهای مسلح یمن در واکنش به حملات عربستان و در چارچوب سیاست محاصره در برابر محاصره ممنوعیت تردد نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را اعمال کرده‌اند. این اقدام در ماه ژوئیه گذشته باعث تغییر مسیر ۸ کشتی شد.