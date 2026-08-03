حجتالاسلام غفور محمدیان در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیادهروی اربعین نماد همبستگی و قدرت امت اسلام و نماد وحدت، عشق و علاقه مردم به امام حسین (ع) است.
وی افزود: همایش پیادهروی اربعین حسینی نشانه وحدت، انسجام، اقتدار و عظمت مسلمانان بوده و حضور میلیونها زائر در پیادهروی جهانی اربعین حسینی تمام توطئههای دشمنان اسلام را خنثی کرده است.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پارسآباد گفت: در طول مسیر موکبهایی با همکاری تمام ادارت و شرکتها برای پذیرایی از جاماندگان تدارک دیده شده و ایستگاههای فرهنگی نیز تعبیه شده است.
حجتالاسلام محمدیان ادامه داد: همایش پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح از مکان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد به طرف مسجد جامع شهرستان شروع خواهد شد.
وی افزود: موکب فاطمهالزهرا (س) شهرستان پارسآباد در جوار حرم امام حسین (ع) و تل زینبیه برای زائران امام حسین (ع) خدمترسانی میکند که افتخاری بزرگ برای مردم این شهرستان است.
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