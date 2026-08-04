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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در پارس‌آباد

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در پارس‌آباد

پارس آباد - مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در پارس‌آباد باحضور پرشکوه مردم ولایی این شهرستان برگزار شد.

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کد مطلب 6908099

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