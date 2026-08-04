https://mehrnews.com/x3cKbD ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲ کد مطلب 6908099 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲ پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد پارس آباد - مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد باحضور پرشکوه مردم ولایی این شهرستان برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6908099 کپی شد مطالب مرتبط آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر سیل عاشقان حسینی اردبیل از امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین اردبیل میزبان راهپیمایی جاماندگان اربعین همایش پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد برگزار میشود از حرم تا حرم؛ عاشقان حسینی در اردبیل مسیر دو امامزاده را پیمودند برچسبها راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین حسینی اربعین 1405
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