اردبیل میزبان راهپیمایی جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین حسن باقری اظهار کرد: راهپیمایی بزرگ «جاماندگان» اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» در روز ۱۳ مرداد از امامزاده صالح تا امامزاده سیدصدرالدین برگزاری می شود.
وی افزود: این راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از مقابل امامزاده صالح آغاز شده و شرکتکنندگان مسیر خود را تا امامزاده سید صدرالدین ابن موسی الکاظم(ع) طی خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با دعوت از مردم برای حضور در این آیین، بر اهمیت مشارکت در مراسم معنوی اربعین حسینی و گرامیداشت این مناسبت تأکید کرد.
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