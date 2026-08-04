https://mehrnews.com/x3cK7Q ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴ کد مطلب 6907962 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴ آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل اردبیل- پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی پیش آغاز شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6907962 کپی شد مطالب مرتبط آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر پارسآباد در مسیر کربلا؛ تجدید عهد جاماندگان اربعین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد اردبیل میزبان راهپیمایی جاماندگان اربعین همایش پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد برگزار میشود سیل عاشقان حسینی اردبیل از امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین بیش از ۲۰هزار نفر زائر از استان اردبیل برای اربعین ثبتنام کردند از حرم تا حرم؛ عاشقان حسینی در اردبیل مسیر دو امامزاده را پیمودند برچسبها اردبیل راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
نظر شما