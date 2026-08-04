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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

آغاز پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر

آغاز پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر

اردبیل- پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر آغاز می شود.

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کد مطلب 6907947

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