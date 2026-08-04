https://mehrnews.com/x3cK7x ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱ کد مطلب 6907947 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱ آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر اردبیل- پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل دقایقی دیگر آغاز می شود. دریافت 5 MB کد مطلب 6907947 کپی شد مطالب مرتبط اردبیل میزبان راهپیمایی جاماندگان اربعین آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اردبیل همایش پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد برگزار میشود پارسآباد در مسیر کربلا؛ تجدید عهد جاماندگان اربعین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در پارسآباد بیش از ۲۰هزار نفر زائر از استان اردبیل برای اربعین ثبتنام کردند خدماترسانی ۱۸ موکب اردبیل در ایران و عراق به زائران سیل عاشقان حسینی اردبیل از امامزاده صالح تا امامزاده صدرالدین برچسبها اردبیل اربعین حسینی راهپیمایی جاماندگان
نظر شما