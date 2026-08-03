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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

تصادف در جاده «دالکی به کنارتخته» ۳ مصدوم داشت

تصادف در جاده «دالکی به کنارتخته» ۳ مصدوم داشت

بوشهر- سرپرست هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: تصادف سه خودرو سواری در جاده دالکی به کنارتخته ، ۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اردشیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد سه دستگاه خودر تیبا ، پژو ۴۰۵ و سواری پژو پارس در کیلومتر ۱۰ جاده دالکی به کنارتخته ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

کد مطلب 6906913

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