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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

آغاز ثبت‌ نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه

آغاز ثبت‌ نام مسکن استیجاری تهران از شهریور ماه

یک مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: احتمالاً ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در تهران از هفته دولت آغاز می‌شود و در قالب طرح «آشیان»، تلاش می‌کنیم حداکثر واحدهای ممکن برای این شهر تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری در ۱۵ شهر کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح «آشیان» (مسکن استیجاری) برای شهرهای تهران و مشهد تأمین خواهد شد.

فرهادزاده تصریح کرد: احتمالاً از هفته دولت، ثبت‌نام مسکن استیجاری در تهران آغاز خواهد شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در شهرهای تهران و مشهد، حداکثر تعداد واحدهای ممکن را در قالب طرح مسکن استیجاری تأمین کنیم.

کد مطلب 6913359
زهره آقاجانی

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