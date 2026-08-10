رایزنی وزیر خارجه پاکستان و عراقچی درباره توافق مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود، درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و آن‌ ها به بررسی تحولات و تلاش‌ ها برای تقویت صلح و ثبات پرداختند. طرفین در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر وضعیت منطقه و تلاش‌ ها برای ارتقای صلح و ثبات، تبادل نظر کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، گفتگو کرد. آن‌ها پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر وضعیت در حال تحول منطقه و تلاش‌ها برای تقویت صلح و ثبات، تبادل نظر کردند. معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان همچنین کلیات «توافق‌نامه مشترک دفاعی مکه» را که اخیراً میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شده است، تشریح کرد و بر اهداف آن مبنی بر تقویت همکاری‌های راهبردی و کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای تأکید ورزید.

اسلام آباد در این باره اضافه کرد: عراقچی وزیر امور خارجه ایران از همتای پاکستانی خود بابت تشریح ابعاد کلیدی این توافق‌نامه قدردانی کرد. هر دو وزیر توافق کردند که در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک، در تماس باقی بمانند.