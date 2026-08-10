اسحاقی: میراث رهبر شهید ایران قوی و عزیز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسحاقی عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ماه) در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای، اظهار کرد: ما به وجوه شخصیتی گوناگون رهبر شهید انقلاب اسلامی زمانی نگاه میکنیم، ایشان در عرصههای مختلف صاحب نظر بودند و مجاهدت خالصانه و دائمی در این راه داشتند.
وی ادامه داد: نظام سلطه، فقط رهبرمان را از ما نگرفت، بلکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، امید مستضعفان در برابر نظام سلطه بودند. میراث ایشان، ایران قوی و عزیز است و ایشان تلاشهای زیادی برای تحقق این میراث کردند.
معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنهای بیان کرد: دشمن میخواست سه روزه ایران را پا دربیاورد، اما زود به شکست خود پی برد، چون مردم ایران عزیز و قوی پای کار بودند.
وی ادامه داد: دشمن به بیچارگی رسیده و در برابر ایران اسلامی نه راه پس و نه راه پیش دارد. یکی دیگر از میراثهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، منظومه فکری ایشان در زمینه های مختلف است که روش پژوهش خودش را میخواهد و نباید گرته برداری کنیم و ما به شناخت جامع این مکتب فکری نظری و عملی نیاز داریم.
اسحاقی اظهار کرد: همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیتالله العظمی امام خامنهای ۱۳ محور دارد که پاسداری از قانون اساسی یکی از این محورهاست. در محورهای مختلف اجلاسیههای تخصصی را خواهیم داشت و حرکت و بعثت علمی باید در این زمینه صورت گیرد.
وی افزود: اگر به منظومه فکری امام شهید انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، میبینیم که ایشان درباره قانون میفرمایند که قانون، اساس کار است و قانون سرنوشت یک کشور است.
معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنهای تصریح کرد: محور بعدی درباره قانونگذاری است که از نظر رهبر شهید انقلاب اسلامی باید در قانونگذاری باید الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت مدنظر قرار گیرد.
اسحاقی گفت: محور بعدی درباره قانونمندی و قانونگرایی است که از نظر ایشان اهمیت زیادی دارد. ما خیلی موارد قانون خوب داریم و خوب هم اجرا میشود، اما به خوبی بر آن نظارت نمیشود. مردمسالاری دینی فقط این نیست که مردم انتخاب کنند، مردم باید بر روند اجرای قانون درست هم نظارت کنند و در این زمینه هم مسئولیت دارند.
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