به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع پرداخت پاداش به مدال آوران ورزش های آبی در بازی های آسیایی در نخستین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های آبی در دوره جدید طرح و بررسی شود.

بر این اساس ورزشکاران ورزش های آبی که در بازی های آسیایی موفق به کسب مدال طلا شوند، ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت می کنند. این پاداش برای مدال آوران نقره و برنز به ترتیب ۲ میلیارد و یک میلیارد تومان مصوب شده است.

همچنین به گفته محمد بیداریان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های آبی، شناگران و شیرجه‌روهایی که موفق به صعود به فینال بازی های آسیایی شوند، ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

فدراسیون ورزش های آبی در حالی پاداش ۴ ، ۲ و یک میلیارد تومانی برای مدال آوران خود در بازی های آسیایی تصویب کرده که این پاداش ها حتی بیشتر از پاداش مصوب کمیته ملی المپیک برای مدال آوران ناگویا است که به عنوان پاداش پای سکو در اختیارشان قرار می گیرد. کمیته ملی المپیک پاداش ۳ میلیارد تومانی برای مدال آوران طلا و پاداش یک میلیارد تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی برای مدال آوران نقره و برنز مصوب کرده است.