به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید مهدی ابطحی در هفتادو دومین نشست (چهارمین نشست حضوری) اعضای کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل، با تبیین ضرورتهای دیپلماسی علمی اظهار داشت: توجه به اقتصاد آموزش عالی و درآمدزایی از طریق جذب دانشجو حائز اهمیت است، اما نباید منافع بلندمدت علمی و جایگاه بینالمللی دانشگاههای کشور در اولویتهای ثانویه قرار گیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به کارکردهای نرمِ جذب دانشجوی خارجی گفت: حضور دانشجویان بینالمللی در ایران، فراتر از یک مبادله آموزشی، ظرفیتی برای تقویت پیوندهای علمی و دوستی میان ملتهاست. بسیاری از دانشآموختگان خارجی که در دانشگاههای ما تحصیل کردهاند، اکنون به سفیران علمی ایران در کشورهای خود تبدیل شدهاند و این امر باید به عنوان اصلیترین "مزیت راهبردی" مورد توجه باشد.
انتقاد از نادیده گرفتن استانداردهای آموزشی
وی با انتقاد از برخی کاستیها در فرآیندهای پذیرش و آموزش دانشجویان بینالملل، هشدار داد: نباید اجازه داد به قیمت جذب کمی دانشجو، استانداردهای آموزشی خدشهدار شود. مشاهده مواردی که دانشجو پس از پایان تحصیلات، مهارتهای زبانی یا تخصصی لازم را کسب نکرده، آسیبزننده به اعتبار علمی کشور است و ضروری است یک نظام «غربالگری متمرکز» با معیارهای سختگیرانه برای پذیرش و سنجش خروجیها در تمامی دانشگاهها پیادهسازی شود.
ضرورت تنوعبخشی به ملیت دانشجویان
ابطحی با بیان اینکه انحصار بازار جذب دانشجو به یک یا دو کشور خاص، یک ضعف راهبردی است، خاطرنشان کرد: برای تحقق مرجعیت علمی، باید سبد ملیت دانشجویان بینالملل متنوع شود.
وی با اشاره به توانمندیهای علمی و ضریب هوشی دانشآموختگان کشورهای آسیای میانه، بر ضرورت تعریف سازوکارهای هوشمندانه برای تعامل علمی و جذب نخبگان این مناطق تأکید کرد.
پیشنهاد راهاندازی دورههای «همافزایی فناورانه»
معاون پژوهشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد کرد: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزههای دفاعی، امنیت غذایی و سلامت، میتوان با تعریف دورههای کوتاهمدت برای نخبگان و فارغالتحصیلان برتر کشورهای هدف، زمینهساز آشنایی آنان با ظرفیتهای فناورانه ایران و جذب در مقاطع تحصیلات تکمیلی شد.
تحصیلات تکمیلی؛ پیشران اتصال به شبکههای تحقیقاتی جهان
معاون پژوهشی وزارت علوم، جذب دانشجوی دکتری را کلید اتصال دانشگاههای ایران به شبکههای آزمایشگاهی و تحقیقاتی بینالمللی دانست و افزود: اگر دانشگاهها بتوانند با حفظ استانداردهای کیفی در مقطع دکتری دانشجو جذب کنند، این امر میتواند به تقویت پیوندهای پژوهشی میان ایران و کشورهای منطقه کمک کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از سازمان امور دانشجویان برای ساماندهی وضعیت رفاهی و آموزشی دانشجویان بینالملل، بر لزوم همافزایی میان حوزههای پژوهشی و بینالملل جهت تحقق اهداف کیفی در مسیر مرجعیت علمی کشور تأکید کرد.
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