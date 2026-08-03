سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی و یاران باوفای اباعبدالله الحسین (ع)، اعاظهار کرد: پلیس برای پوشش ترافیکی مراسم عزاداری هیئت‌ها در محل‌های تعیین‌شده، از ساعت ۶ صبح روز اربعین، محدودیت‌های ترافیکی را در خیابان‌های اصلی شهرهای استان و به‌ویژه در کلانشهر اصفهان در محدوده‌های منتهی به گلستان شهدا به صورت دائم تا پایان مراسم و اقامه نماز ظهر و عصر اعمال خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، مسیرهای تحت محدودیت شامل اطراف میدان بزرگمهر و میدان آزادی به سمت خیابان امام سجاد (ع)، میدان شهید لاوی و میدان بسیج به سمت گلستان شهدا، چهارراه نورباران به سمت میدان بزرگمهر، تقاطع مشتاق-حمزه به سمت میدان بزرگمهر، شمال میدان خواجو به سمت میدان بزرگمهر، محدوده پل غدیر در ضلع جنوب به سمت چهارراه آبشار، چهارراه فرایبورگ به سمت میدان بسیج، میدان فیض به سمت میدان بسیج، خروجی بزرگراه شهید همت به سمت میدان شهید لاوی و تمامی کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به خیابان امام سجاد (ع) است.

سرهنگ مولوی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه توقف وسایل نقلیه در مقابل گلستان شهدا (ضلع شمالی و جنوبی) و اطراف میدان شهید لاوی از ساعت یک بامداد روز اربعین، از رانندگان خواست تا ضمن خودداری از تردد در مسیرهای اعلامی، از مسیرهای جایگزین و خیابان‌های موازی برای تردد در مسیر شمال به جنوب و برعکس استفاده کنند.

وی همچنین تصریح کرد که تردد انواع وسایل نقلیه سنگین در طول بزرگراه و سطح شهر و همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای اعلام‌شده تا پایان مراسم ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان ضمن تأکید بر اینکه ایجاد امنیت ترافیکی با همکاری و مسئولیت‌پذیری همگان میسر می‌شود، از همراهی شهروندان و مسئولین هیئت‌های مذهبی و عزاداری قدردانی کرد.