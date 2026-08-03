به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان، بر لزوم مدیریت پیشگیرانه برای کاهش حوادث در فضاهای طبیعی تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش حضور گردشگران در کوهستانها، ارتفاعات، رودخانهها و حاشیه سدهای شهرستان اظهار کرد: شناسایی دقیق نقاط حادثهخیز و رفع مخاطرات احتمالی باید با جدیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار شمیرانات افزود: نصب و بازبینی مستمر علائم هشداردهنده، استفاده از ظرفیتهای مخابراتی برای ارسال پیامکهای آموزشی و اطلاعرسانی گسترده به گردشگران از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از حوادث است.
توکلی کجانی با هشدار نسبت به خطر شنا در رودخانهها و حاشیه سدهای شهرستان تصریح کرد: به دلیل جریانهای غیرقابل پیشبینی و شرایط خاص این مناطق، حضور و شنا در این محدودهها بسیار خطرناک است و باید با فرهنگسازی و اطلاعرسانی از وقوع حوادث جلوگیری شود.
وی همچنین بر همکاری همه دستگاههای اجرایی برای ارتقای ایمنی مسیرهای گردشگری و افزایش تابآوری محیطی تأکید کرد.
نظر شما