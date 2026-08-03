به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ شورای علمی بنیاد ملی علم ایران، ظرفیت پژوهشی هر عضو هیئت‌علمی اعلام شد. اعضای هیئت‌علمی می‌توانند هم‌زمان از حمایت‌های بنیاد در قالب طرح پژوهشی، رساله دکتری، پسادکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد (تفاهم‌نامه‌ای) مطابق ظرفیت‌های مصوب استفاده کنند.



ظرفیت هر استاد ممتاز شامل: ۲ طرح پژوهشی، ۳ رساله دکتری، ۳ پسادکتری و ۱ پایان‌نامه کارشناسی ارشد (تفاهم‌نامه‌ای) است. ظرفیت هر استاد شامل: ۲ طرح پژوهشی، ۲ رساله دکتری، ۲ پسادکتری و ۱ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ظرفیت هر دانشیار شامل: ۲ طرح پژوهشی، ۲ رساله دکتری، ۱ پسادکتری و ۱ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ظرفیت هر استادیار شامل: ۲ طرح پژوهشی، ۱ رساله دکتری و ۱ پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.



طرح پژوهشی شامل: طرح پژوهشی مستقل، طرح پژوهشی مأموریت‌گرا، کرسی، خوشه پژوهشی، مرز دانش جهانی، گرنت، طرح‌های بین‌الملل و طرح‌های فراخوانی است. برای اعضای هیئت‌علمی با مرتبه استاد ممتاز و استاد، یک سهمیه طرح بین‌الملل علاوه بر ظرفیت طرح‌های پژوهشی در نظر گرفته می‌شود. توصیه می‌شود مجریان، طرح‌های پژوهشی مستمر را به‌صورت همزمان ارسال نکنند.