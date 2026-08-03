استقرار بیش از هزار نیروی اورژانس در مراسم جاماندگان اربعین تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اسماعیل فراهانی، قائممقام اورژانس استان تهران، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم جاماندگان اربعین اظهار کرد: خدمات اورژانس پیشبیمارستانی در این مراسم همانند پوشش امدادی ارائهشده در مرزهای اربعینی، با حداکثر توان در مسیرهای برگزاری مراسم ارائه خواهد شد.
وی افزود: برای پوشش امدادی این مراسم، ۲۰۲ دستگاه آمبولانس، ۱۱۱ دستگاه موتورلانس، ۸ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۶ دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات، ۲ فروند بالگرد اورژانس هوایی، ۲ فروند هواپیما، ۲ دستگاه خودروی ارتباطات سیار و یکهزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی اورژانس در آمادهباش کامل قرار دارند.
فراهانی با بیان اینکه سه اتاق سرد نیز در مسیر مراسم پیشبینی شده است، گفت: این امکانات با هدف ارائه خدمات مطلوبتر و افزایش آمادگی در شرایط خاص در اختیار تیمهای امدادی قرار گرفته است.
قائممقام اورژانس استان تهران تأکید کرد: همزمان با اجرای طرح ویژه مراسم جاماندگان اربعین، خدمات جاری اورژانس پیشبیمارستانی در سطح شهر تهران بدون وقفه و همانند گذشته به شهروندان ارائه خواهد شد و هیچگونه خللی در مأموریتهای روزمره اورژانس ایجاد نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اورژانس استان تهران از آمادگی کامل برخوردار است و در صورت نیاز، منابع، تجهیزات و نیروهای امدادی به سایر نقاط کشور نیز اعزام خواهند شد تا خدمات لازم به زائران و مردم ارائه شود.
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