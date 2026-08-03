رسیدن فاز ۱۱ پارس جنوبی به ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، فاز ۱۱ پارس جنوبی، بهعنوان آخرین فاز توسعهای بزرگترین میدان گازی جهان، یکی از مهمترین پروژههای راهبردی صنعت نفت ایران به شمار میرود که افزونبر اهمیت اقتصادی، به دلیل قرارگرفتن در مرزیترین بخش میدان مشترک، نقشی تعیینکننده در صیانت از منافع ملی و افزایش سهم ایران از برداشت این مخزن مشترک ایفا میکند. این پروژه با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران با ارزشی نزدیک به ۴ میلیارد دلار در حال اجراست و هدف نهایی آن دستیابی به تولید پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز خام است.
در چهارچوب برنامه توسعه فاز ۱۱، احداث و نصب تأسیسات دریایی در دو موقعیت مرزی و حفاری ۲۷ حلقه چاه بهعنوان اهداف اصلی تعریف شده است؛ برنامهای که با ورود تدریجی چاههای جدید به چرخه تولید، نقش مهمی در افزایش ظرفیت برداشت از میدان مشترک و جبران ناترازی گاز کشور ایفا خواهد کرد.
کیوان طریقتی، مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح اظهار داشت: تاکنون ۱۱ حلقه چاه این فاز وارد چرخه تولید شده و عملیات حفاری، تکمیل و اتصال سایر چاهها نیز مطابق برنامه ادامه دارد.
وی افزود: براساس برنامهریزی انجامشده، با تکمیل عملیات حفاری و راهاندازی چاههای در حال اجرا، پیشبینی میشود بلوک نخست فاز ۱۱ طی ۲ ماه آینده به ظرفیت اسمی تولید بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز خام در روز، معادل یکمیلیارد فوت مکعب برسد و پس از آن، پروژه وارد مرحله تثبیت تولید شود.
طریقتی تصریح کرد: تحقق این ظرفیت، علاوه بر صیانت از منافع ملی و افزایش برداشت از بخش مرزی، سهم قابلتوجهی در تأمین گاز مورد نیاز کشور در فصل سرد سال خواهد داشت. همزمان با ادامه فعالیتها در موقعیت کنونی، مقدمات اجرایی آغاز عملیات حفاری در موقعیت SPD۱۱A نیز در حال انجام است تا روند توسعه میدان بدون وقفه ادامه یابد.
وی با اشاره به مقطع حساس همزمانی بخشی از عملیات حفاری با جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: با وجود محدودیتهای گسترده لجستیکی و افزایش مخاطرات عملیاتی، تلاش شبانهروزی کارکنان سبب شد تا در همان شرایط دشوار نیز ۲ حلقه چاه جدید وارد چرخه تولید شود. در تمام این مدت رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچاسئی) در اولویت قرار داشت تا ضمن حفظ سلامت نیروی انسانی، از تجهیزات و سکوها صیانت شود.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی افزود: پس از تحقق تولید روزانه یکمیلیارد فوت مکعب گاز از نخستین سکوی این طرح، پروژه وارد مرحله تثبیت تولید و افزایش ضریب اطمینان تأسیسات میشود که در این مرحله، عملیات حفاری در موقعیت کنونی ادامه یافته و چاههای باقیمانده تکمیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحقق ظرفیت اسمی تولید، آغاز مرحلهای جدید برای تثبیت و نگهداشت تولید است، تصریح کرد: در کنار ادامه حفاری، اجرای برنامههای فشارافزایی و آمادهسازی ظرفیتهای جدید، امکان حفظ تولید در سطح طراحیشده را فراهم میکند.
طریقتی در پایان یادآور شد: مسیر توسعه فاز ۱۱ با بهرهگیری حداکثری از توان داخلی و توسعه زیرساختهای تولید ادامه خواهد یافت تا این پروژه در سالهای پیش رو یکی از مهمترین پشتوانههای تأمین پایدار انرژی کشور در میدان مشترک پارس جنوبی باشد.
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