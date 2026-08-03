حمایت از صنایع فرآوری اولویت خراسان جنوبی برای جلوگیری از خام فروشی 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از دو واحد فعال صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم برای من، رضایت کارگران، کارکنان و پرسنل واحدهای تولیدی است که خوشبختانه در هر دو مجموعه از وضعیت اشتغال و پرداخت حقوق خود رضایت داشتند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید از یک واحد بستهبندی و توزیع تخممرغ، افزود: این مجموعه با بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری راهاندازی شده و برای ۳۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این واحد برای اجرای طرح توسعه، زمینی در منطقه ویژه اقتصادی درخواست کرده که در اختیار آن قرار خواهد گرفت و همچنین با استفاده از تسهیلات سفر رئیسجمهور، فاز دوم آن راهاندازی خواهد شد که با بهرهبرداری از آن، بیش از ۴۰ فرصت شغلی جدید ایجاد میشود.
هاشمی با قدردانی از نقش این شرکت در تنظیم بازار تخممرغ گفت: این مجموعه در مقاطع مختلف، بهویژه زمانهایی که بازار با کمبود عرضه مواجه بود، همکاری مؤثری در تأمین نیاز استان داشت.
وی در ادامه با اشاره به بازدید از واحد فعال در زمینه فرآوری و بستهبندی میوههای خشک اظهار کرد: این مجموعه نمونه موفقی از ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی است و با رعایت کامل اصول بهداشتی، محصولات باکیفیتی تولید میکند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان ظرفیتهای فراوانی در بخش کشاورزی دارد، تصریح کرد: عرضه محصولات به صورت خام موجب کاهش سود تولیدکنندگان میشود و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری میتواند این مشکل را برطرف کند.
هاشمی افزود: محصولات این واحد از کیفیت مطلوبی برخوردار است و حضور در نمایشگاه تهران نیز با استقبال و ثبت سفارشهای مناسب همراه بوده که نشاندهنده ظرفیت بالای این مجموعه است.
وی بر ادامه حمایت دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: در حوزه تأمین تسهیلات، امور بانکی، مالیاتی و بیمهای باید از این واحدها حمایت شود تا بتوانند مسیر توسعه و اشتغالزایی را با قدرت ادامه دهند.
استاندار خراسان جنوبی از همکاری بانک کشاورزی، مدیران دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان استان قدردانی کرد و گفت: این واحدها از مجموعههای موفق استان هستند که هم کیفیت تولید و هم اشتغالزایی را به خوبی محقق کردهاند.
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