به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب بهترین ریش تراش مردانه به عوامل مختلفی مانند نوع پوست، ضخامت موهای صورت، سبک اصلاح، میزان استفاده و امکانات دستگاه بستگی دارد. امروزه در بازار میتوانید انواع ماشین ریش تراش از برندهای معتبر با فناوریهای مختلف را مشاهده کنید. با استفاده از ماشین ریشتراش مناسب، اصلاح صورت و مرتب کردن ریش با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
۱- ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ES-LV۶۹
ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ES-LV۶۹ یکی از مدلهای حرفهای این برند ژاپنی است که برای افرادی طراحی شده که به اصلاح کاملاً صاف و نزدیک به پوست اهمیت میدهند. این دستگاه که در لیست بهترین ماشین اصلاح قرار دارد با بهرهگیری از فناوری اصلاح پیشرفته، عملکردی سریع و دقیق ارائه میدهد و میتواند گزینهای مناسب برای استفاده روزانه یا حرفهای باشد.
وجود سنسور هوشمند تشخیص تراکم مو باعث میشود قدرت این ماشین اصلاح متناسب با شرایط صورت تنظیم شود و فشار کمتری به پوست وارد شود. همچنین طراحی ارگونومیک، قابلیت استفاده زیر دوش و امکان اصلاح با کف یا ژل، تجربه کاربری راحتتری ایجاد میکند. خط زن دقیق این محصول باعث شده تا کاربران از آن به عنوان بهترین ماشین ریش تراش خط زن نیز یاد کنند.
مهمترین ویژگیها
دارای ۵ تیغه از جنس آلیاژ نقره برای اصلاح دقیقتر
قابلیت اصلاح حدود ۷۰ هزار مو در دقیقه
مجهز به سری انعطافپذیر ۱۶ بعدی برای حرکت بهتر روی انحنای صورت
دارای سنسور هوشمند با ۲۲۰ بار بررسی پوست در هر ثانیه
باتری لیتیومی با ۵۰ دقیقه عملکرد پس از شارژ کامل
شارژ کامل در مدت ۶۰ دقیقه
۲- ماشین اصلاح صورت براون سری ۷ مدل ۷۲C۱۲۰۰s
ماشین اصلاح براون سری ۷ مدل ۷۲C۱۲۰۰s یکی از موارد لیست بهترین ریش تراش است. این مدل برای افرادی مناسب است که به اصلاح نرم، سریع و سازگار با پوست علاقه دارند. این مدل با فناوری SkinFlex و طراحی منعطف خود، به خوبی با فرم صورت هماهنگ میشود و هنگام حرکت روی قسمتهای مختلف مانند فک و گردن، تماس بهتری با پوست برقرار میکند. براون در این دستگاه سه حالت اصلاح مختلف در نظر گرفته تا کاربران بتوانند بین سرعت بیشتر، اصلاح ملایمتر یا حالت استاندارد تعادل برقرار کنند. این ویژگی باعث میشود دستگاه برای انواع پوست، حتی پوستهای حساس، انتخاب مناسبی باشد.
مهمترین ویژگیها
دارای سری انعطافپذیر ۳۶۰ درجه
عملکرد بدون سیم تا ۶۰ دقیقه
دارای باتری لیتیومیونی قابل شارژ
ضد آب و مناسب استفاده در شرایط مختلف
مجهز به سری خط زن دقیق
دارای کیف مسافرتی برای حمل آسان
شارژ سریع ۵ دقیقهای برای یک اصلاح کامل
۳- ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل AT۸۹۰-۲۰
ماشین اصلاح فیلیپس AT۸۹۰-۲۰ یکی از مدلهای محبوب این برند هلندی است که با سیستم اصلاح چرخشی، عملکرد مناسبی برای اصلاح روزانه ارائه میدهد. این دستگاه که باید آن را در لیست بهترین ماشین اصلاح صورت قرار داد با تیغههای استیل ضد زنگ و طراحی مخصوص فیلیپس، میتواند موهای صورت را با دقت مناسبی کوتاه کند و برای افرادی که به اصلاح راحت و بدون دردسر علاقه دارند، گزینهای کاربردی محسوب میشود. قابلیت Quick Rinse نیز امکان شستوشوی سریع تیغهها زیر آب را فراهم میکند و نگهداری دستگاه را سادهتر میسازد.
مهمترین ویژگیها
امکان اصلاح خشک و مرطوب
قابلیت اصلاح صفرزن و خط زن
۵۰ دقیقه استفاده پس از شارژ کامل
شارژ کامل در مدت ۶۰ دقیقه
دارای شارژ سریع ۳ دقیقهای
۴- ماشین اصلاح صورت شارژی فیلیپس مدل QP۶۵۴۲-۱۰
ماشین اصلاح فیلیپس QP۶۵۴۲-۱۰ از سری مدلهای متفاوت این برند است که بیشتر برای مرتب کردن ریش، ایجاد فرم دلخواه و اصلاح سبک طراحی شده است. این ماشین ریش تراش با تیغه ثابت و سرعت عملکرد ۲۰۰۰ دور در دقیقه، امکان اصلاح کنترلشده را فراهم میکند و به دلیل طراحی خاص خود برای افرادی که معمولاً ریش کوتاه نگه میدارند، گزینه مناسبی است. وجود شانه قابل تنظیم نیز کمک میکند طول اصلاح را مطابق سلیقه خود تنظیم کنید.
مهمترین ویژگیها
دارای تیغه ثابت با عملکرد دقیق
قابلیت استفاده خشک و مرطوب
مجهز به باتری ۶۰۰ میلیآمپر ساعتی
امکان استفاده تا ۴۵ دقیقه پس از شارژ
همراه با سری یدک
۵- ماشین اصلاح صورت وال مدل ۳۶۱۵-۰۴۷۱
ماشین اصلاح وال مدل ۳۶۱۵-۰۴۷۱ یک گزینه جمعوجور و کاربردی برای افرادی است که به دنبال یک ریش تراش ساده برای سفر یا استفاده روزمره هستند. این مدل با طراحی کوچک، وزن مناسب و قابلیت اصلاح صفر، فضای کمی اشغال میکند و به راحتی قابل حمل است. اگرچه امکانات آن نسبت به مدلهای حرفهای کمتر است، اما برای اصلاح سریع و همراه داشتن در سفر میتواند انتخابی اقتصادی و کاربردی باشد.
مهمترین ویژگیها
عملکرد تا ۴۵ دقیقه پس از شارژ کامل
اندازه اصلاح صفر میلیمتر
مناسب برای استفاده روزمره و سریع
بد نیست به این نکته اشاره کنیم که برخی از این مدل به عنوان بهترین ریش تراش ارزان قیمت یاد میکنند.
۶- ماشین اصلاح صورت پاناسونیک مدل ER-GB۴۲-K
ماشین اصلاح پاناسونیک ER-GB۴۲-K بیشتر برای افرادی مناسب است که به جای اصلاح کاملاً صفر، به مرتب کردن و تنظیم طول ریش اهمیت میدهند. این دستگاه با فناوری برش مستقیم و شانه قابل تنظیم، کنترل بالایی روی اندازه اصلاح ایجاد میکند و امکان انتخاب طولهای مختلف را در اختیار کاربر قرار میدهد. مقاومت در برابر آب و قابلیت شستوشوی آسان نیز باعث شده نگهداری این مدل ساده باشد.
مهمترین ویژگیها
دارای تیغههای استیل ضد زنگ
قابلیت تنظیم اندازه اصلاح از ۱ تا ۱۰ میلیمتر
دارای ۱۹ حالت تنظیم طول ریش
۵۰ دقیقه کارکرد با باتری
ابعاد جمعوجور و طراحی مناسب برای استفاده روزمره
راهنمای خرید ماشین اصلاح
برای خرید یک ماشین اصلاح مناسب، تنها توجه به برند کافی نیست؛ بلکه باید ویژگیهای دستگاه را با نیازهای شخصی خود مقایسه کنید. توجه به نکات زیر در زمان خرید میتواند به شما در انتخاب بهترین شیور مردانه کمک کند.
نوع اصلاح دستگاه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. (صفرزن، خط زن یا تنظیمکننده ریش)
به جنس تیغه و دوام آن توجه داشته باشید.
مدلهای ضد آب برای شستوشوی راحتتر گزینه بهتری هستند.
ظرفیت باتری و مدت زمان استفاده پس از شارژ را بررسی کنید.
اگر زیاد سفر میکنید، مدلهای سبک و دارای کیف حمل مناسبتر هستند.
برای پوست حساس، دستگاههایی با سری منعطف و حالت اصلاح ملایم انتخاب کنید.
وجود امکاناتی مانند شارژ سریع، نمایشگر باتری و شانههای تنظیمپذیر میتواند کاربرد دستگاه را افزایش دهد.
در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که خرید از فروشگاههای معتبر میتواند سبب شود تا دستگاهی اصل را با ضمانت خریداری کنید. همچنین خرید محصولات از جمعه بازار فروشگاه اینترنتی تکنولایف به شما کمک میکند که ریش تراش یا سایر محصولات مدنظر خود را با تخفیف خریداری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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