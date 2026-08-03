به گزارش خبرگزاری مهر، در تعاقب درگیری و اختلافات قبلی در سنوات گذشته در شهرستان بروجرد، مأموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع، از وقوع یک نزاع دستهجمعی پیشگیری شد.
در پی رصد دقیق تحرکات محرکین و شناسایی کانونهای احتمالی درگیری، مأموران انتظامی با هماهنگیهای لازم قضائی، طرح عملیاتی ویژهای را برای خنثیسازی این نزاع در دستور کار خود قرار دادند.
مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی و پیشدستانه، موفق شدند پیش از هرگونه درگیری فیزیکی، ضمن حضور در محل، کنترل اوضاع را در دست گرفته و از بروز خسارات جانی و مالی احتمالی جلوگیری کنند.
در این عملیات مقتدرانه، ۱۱ نفر از عوامل اصلی و محرکین نزاع دستگیر و سه دستگاه خودروی متعلق به طرفین درگیری توقیف شد. همچنین در بازرسیهای صورتگرفته، سه قبضه سلاح جنگی غیرمجاز به همراه تعدادی سلاح سرد کشف شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پرونده قضایی برای تمامی متهمان دستگیر شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
پلیس لرستان ضمن هشدار به هنجارشکنان و افرادی که قصد دارند باتکیهبر اختلافات قدیمی، نظم و امنیت عمومی را خدشهدار کنند، اعلام کرد: برخورد پلیس و دستگاه قضائی با مخلان نظم و امنیت، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.
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