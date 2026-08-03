به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی بزرگداشت روز خبرنگار به منظور برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تجلیل از فعالان عرصه رسانه، صبح دوشنبه به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و با حضور مسئولان این اداره‌کل و نمایندگان خانه مطبوعات استان برگزار شد.

در این نشست، میثم محتشم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرشته بیرانوند معاون فرهنگی، تیمور احمدوند مدیر حراست، سعید شاهوردی مسئول امور مطبوعات و جمعی از کارشناسان این اداره‌کل حضور داشتند.

همچنین حمید مریدی مدیرعامل خانه مطبوعات استان و علی حسینی عضو هیئت‌مدیره این تشکل صنفی نیز در جلسه شرکت کردند.

خبرنگاران، دیده‌بانان امین جامعه هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، اظهار داشت: خبرنگاران به عنوان دیده‌بانان امین جامعه، نقشی تعیین‌کننده در انعکاس واقعیت‌ها، آگاهی‌بخشی عمومی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و مسئولان بر عهده دارند.

وی افزود: اصحاب رسانه با تلاش شبانه‌روزی، روایت صادقانه رویدادها و انتقال مطالبات مردم، سهم مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی، شفافیت و تعالی جامعه ایفا می‌کنند و این جایگاه ارزشمند، ضرورت تکریم شایسته آنان را دوچندان می‌کند.

روز خبرنگار باید در شأن اصحاب رسانه برگزار شود

محتشم با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه آیین گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: برنامه‌های این مناسبت باید متناسب با شأن و منزلت جامعه رسانه‌ای استان طراحی و اجرا شود و تلاش ما بر این است که با هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط و همکاری خانه مطبوعات، مراسم امسال به شکلی منسجم، فاخر و اثرگذار برگزار شود.

وی تصریح کرد: تکریم خبرنگاران صرفاً محدود به یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه باید در قالب حمایت مستمر از فعالیت‌های رسانه‌ای، تقویت جایگاه حرفه‌ای اصحاب رسانه و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای فعالیت آنان دنبال شود.

تأکید بر هم‌افزایی برای برگزاری مراسمی درخور

در ادامه این نشست، نمایندگان خانه مطبوعات و دیگر حاضران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری آیین بزرگداشت روز خبرنگار، شیوه تجلیل از فعالان رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم ارائه کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و سایر نهادهای فرهنگی و اجرایی استان تأکید کردند تا برنامه‌های روز خبرنگار امسال با کیفیتی مطلوب و در شأن اصحاب رسانه لرستان برگزار شود.