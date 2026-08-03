اهدای اعضای جوان ۱۸ساله کوهدشتی پس از مرگ مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای حیاتبخش بدن جانآفرین «سینا طرهانی»، ۱۸ساله و اهل شهرستان کوهدشت، منطقه «پشت تنگ روستای باپیروله»، بعد از تأیید مرگ مغزی و با تلاش و زحمات اعضای تیم اهدا عضو معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد به یکی از مراکز پیوند اعضا تهران انتقال یافت تا به بیماران نیازمند و چشمانتظار در لیست انتظار دریافت اعضای پیوندی زندگی و جانی دوباره ببخشد.
جامعه پزشکی استان ضمن تسلیت به خانواده محترم جانآفرین سینا طرهانی بابت این کار نیک و خداپسند، اهدا عضو را یکی از حسنات و کارهای خیری دانست که جز فرهنگ ما ایرانیان است.
نظر شما