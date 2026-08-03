  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

اهدای اعضای جوان ۱۸ساله کوهدشتی پس از مرگ مغزی

اهدای اعضای جوان ۱۸ساله کوهدشتی پس از مرگ مغزی

خرم‌آباد - اعضای «سینا طرهانی» جوان ۱۸ساله کوهدشتی، پس از مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای حیات‌بخش بدن جان‌آفرین «سینا طرهانی»، ۱۸ساله و اهل شهرستان کوهدشت، منطقه «پشت تنگ روستای باپیروله»، بعد از تأیید مرگ مغزی و با تلاش و زحمات اعضای تیم اهدا عضو معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد به یکی از مراکز پیوند اعضا تهران انتقال یافت تا به بیماران نیازمند و چشم‌انتظار در لیست انتظار دریافت اعضای پیوندی زندگی و جانی دوباره ببخشد.

اهدای اعضای جوان ۱۸ساله کوهدشتی پس از مرگ مغزی

جامعه پزشکی استان ضمن تسلیت به خانواده محترم جان‌آفرین سینا طرهانی بابت این کار نیک و خداپسند، اهدا عضو را یکی از حسنات و کارهای خیری دانست که جز فرهنگ ما ایرانیان است.

کد مطلب 6907253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها