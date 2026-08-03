کرمی: مرز چیلات در دولت چهاردهم پس از ۲۲ سال به مرحله بازگشایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر،احمد کرمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید سخنگوی دولت از مرز چیلات دهلران با اشاره به تصویب و صدور مجوز بازگشایی دومین گذر رسمی استان در مرز چیلات، گفت: در دولت چهاردهم، این مرز پس از ۲۲ سال در مسیر فعالسازی قرار گرفت و با اجرای اقدامات زیرساختی، برای تردد محدود مردم منطقه در ایام اربعین آماده شده است.
کرمی با بیان اینکه در بازه زمانی کوتاهی سازههای موقت در این مرز برپا شد، اظهار کرد: در ستاد مرکزی اربعین نیز مصوب شد که امسال مرز چیلات بهصورت محدود برای مردم منطقه مورد استفاده قرار گیرد و انشاءالله در سال آینده بهتدریج به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران و همچنین مبادلات تجاری تبدیل شود.
وی با قدردانی از دستگاههای اجرایی و زیرساختی استان، افزود: از همه مجموعههایی که در حوزه آب، برق، گاز، فیبر نوری و مخابرات برای آمادهسازی این مرز همکاری کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز چیلات تصریح کرد: این مرز با توجه به جایگاه ویژه استان مقابل در عراق و همچنین شهر علیالغربی، از دیرباز دارای مراودات تاریخی، مذهبی و اشتراکات گسترده مردمی بوده و میتواند نقش مهمی در رونق منطقه ایفا کند.
کرمی خاطرنشان کرد: طرف عراقی نیز بخش قابل توجهی از اقدامات خود را انجام داده است و اگرچه انتظار داشتیم این مرز در ایام اربعین بهطور کامل بازگشایی شود، اما با هماهنگیهای انجامشده، در آیندهای بسیار نزدیک و بهصورت محدود، شاهد بازگشایی آن برای عبور زائران خواهیم بود.
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