 حمل چوب درختان جنگلی در کل کشور ممنوع می باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر احمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: مجوز حمل چوب به صورت خوداظهاری برای چوب‌آلات حاصل از باغات و گونه‌های زراعت چوب از جمله کبوده، صنوبر و اکالیپتوس، پس از طی مراحل قانونی، به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی افزود: متقاضی پس از دریافت مجوز قطع از دستگاه مربوطه، می‌تواند با مراجعه به سامانه میز خدمت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نشانی mizekhedmat.frw.ir اطلاعات مورد نیاز شامل نوع چوب، وزن محموله، مشخصات خودرو و راننده را ثبت و مجوز قطع را نیز در سامانه بارگذاری کند.

احمدی ادامه داد: پس از تکمیل اطلاعات و مراحل مربوطه، مجوز حمل چوب‌آلات به صورت آنی و الکترونیکی صادر شده و مجوز صادرشده در سامانه iwood.frw.ir برای متقاضی، دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع ذی‌ربط قابل مشاهده و رهگیری خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری درباره محل دریافت مجوز قطع نیز گفت: در محدوده شهری، مجوز قطع از شهرداری و خارج از محدوده شهر از جهاد کشاورزی شهرستان محل مبدأ دریافت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضوابط مربوط به گونه‌های مشترک باغی و جنگلی تصریح کرد: حمل چوب‌آلات گونه‌هایی مانند گردو و همچنین گونه‌های جنگلی موجود در اراضی مستثنیات، مشمول فرایند خوداظهاری نبوده و متقاضی باید با مراجعه حضوری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، درخواست خود را ارائه کند تا پس از بازدید از محدوده مورد درخواست و طی مراحل قانونی، امکان ثبت و انجام فرایند در سامانه iwood.frw.ir فراهم شود.

احمدی در پایان تأکید کرد: الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز حمل محصولات چوبی، با هدف تسهیل امور متقاضیان، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و امکان نظارت و رهگیری دقیق محموله‌های چوبی انجام شده است و متقاضیان باید پیش از حمل چوب، نسبت به طی کامل مراحل قانونی و دریافت مجوز مربوطه اقدام کنند.

