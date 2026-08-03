محمدی: بارگیری محصولات چوبی بدون اخذ مجوز الکترونیکی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین محمدی اظهار کرد: با توجه به امکان صدور آنی مجوزهای الکترونیکی، بهره‌برداران و متقاضیان محصولات چوبی موظفند پیش از حمل محموله‌ها، نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند.

وی افزود: این اقدام با هدف اطمینان از صحت فرآیند جابه‌جایی و جلوگیری از توقف‌های ناخواسته خودروهای حامل محصولات چوبی در مسیرهای مواصلاتی انجام می‌شود.

محمدی تصریح کرد: با گذشت بیش از یک سال از اجرای سامانه‌های هوشمند، این طرح با هدف تسهیل خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت در فرآیند نظارت اجرا شده است.

وی ادامه داد: با فراهم شدن زیرساخت صدور برخط مجوزها، صاحبان محصولات و رانندگان باید پیش از بارگیری و حمل، نسبت به دریافت مجوزهای الکترونیکی اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی مرکزی و آبخیزداری استان مرکزی تاکید کرد: عدم رعایت این فرآیند می‌تواند موجب توقف محموله‌ها توسط مأموران یگان حفاظت و پلیس راهور و تحمیل خسارات مالی و زمانی به متقاضیان شود.

وی افزود: متقاضیان محصولات باغی و گونه‌های زراعت چوب پس از دریافت مجوز قطع از مراجع ذی‌ربط، می‌توانند با ثبت اطلاعات محموله و خودرو در سامانه «میز خدمت» منابع طبیعی، مجوز حمل الکترونیکی خود را به‌صورت آنی دریافت کنند.

محمدی بیان کرد: این مجوزها در سامانه iwood.frw.ir به‌صورت الکترونیکی قابل رهگیری بوده و ضمن ایجاد اطمینان برای متقاضیان، فرآیند نظارت و کنترل محموله‌ها را تسریع و دقیق‌تر می‌کند.

وی گفت: در حمل چوب‌آلات گونه‌هایی مانند گردو و درختان جنگلی واقع در اراضی مستثنیات، متقاضیان باید پس از بازدید کارشناسی و طی مراحل قانونی در اداره منابع طبیعی شهرستان، نسبت به ثبت فرآیند در سامانه اقدام کنند.