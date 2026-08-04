به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نشست معارفه نیروهای استخدامی جدید، با تشریح مأموریت راهبردی این شرکت، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور را مسئولیتی ملی دانست و تأکید کرد: عبور از چالشهایی همچون ناترازی انرژی، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، تحول دیجیتال و تهدیدهای سایبری، در گرو سرمایه انسانی متخصص، تصمیمگیری علمی و مسئولیتپذیری است.
وی در این نشست با دعوت نیروهای استخدامی جدید به شناخت عمیقتر از جایگاه این شرکت، فلسفه وجودی و مأموریت شرکت مدیریت شبکه برق ایران را تشریح کرد و گفت: این شرکت مسئولیت راهبری یکی از مهمترین و پیچیدهترین زیرساختهای حیاتی کشور را بر عهده دارد؛ زیرساختی که پایداری آن با زندگی روزمره مردم، فعالیت صنایع، مراکز درمانی، حملونقل، مراکز داده و دیگر خدمات حیاتی کشور پیوندی مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه شبکه برق شبکه ای زنده و پویاست، افزود: فرکانس، نبض این شبکه است و کوچکترین ناپایداری میتواند سراسر کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ از اینرو، تصمیمگیری در مدیریت شبکه برق ایران باید همواره بر پایه علم، تحلیل، هماهنگی و احساس مسئولیت باشد.
مذکوری با تأکید بر اینکه آثار پایداری شبکه برق در زندگی همه مردم نمود دارد، اظهار کرد: از نانوایی یک محله تا یک بیمارستان، از خط تولید یک کارخانه تا مراکز داده و سامانههای حملونقل، استمرار خدمترسانی همگی به پایداری شبکه برق وابسته است و همین موضوع، مسئولیت کارکنان این شرکت را دوچندان میکند.
وی با اشاره به فلسفه تأسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال ۱۳۸۳ تاکید کرد: این شرکت با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و در راستای تجدید ساختار در صنعت برق شکل گرفت و از زمان آغاز فعالیت تاکنون، با اتکا به دانش و تجربه متخصصان داخلی، شبکه برق ایران هیچگاه دچار فروپاشی سراسری نشده است؛ این دستاورد در شرایطی حاصل شده است که بسیاری از کشورهای همجوار و دیگر کشورهای جهان در سالهای اخیر خاموشیها و فروپاشیهای گسترده شبکه را تجربه کردهاند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: توان تخصصی متخصصان ایرانی در مدیریت شبکه برق، همواره مورد توجه کشورهای دیگر قرار داشته و بسیاری از آنها برای آشنایی و بهرهگیری از تجربیات ایران در حفظ پایداری شبکه برق درخواست همکاری داشته اند.
وی مدیریت ناترازی انرژی، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، تحول دیجیتال و امنیت سایبری را مهمترین محورهای پیشروی صنعت برق برشمرد و تأکید کرد: موفقیت در این عرصهها، بیش از هر زمان دیگری به نیروهای متخصص، یادگیرنده، خلاق و مسئولیتپذیر نیاز دارد.
مذکوری با اشاره به عملکرد شبکه سراسری برق در تابستان امسال گفت: با وجود تداوم ناترازی، شبکه برق کشور با برنامهریزی، هماهنگی و تلاش شبانهروزی متخصصان صنعت برق، با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرد. به گفته وی، ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. تأمین برق صنایع با وجود تمام محدودیت ها و آسیب دیدگی نیروگاههای صنایع در جنگ تحمیلی رمضان، ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است، تولید نیروگاههای تجدیدپذیر ۲۱۲ درصد رشد داشته است و اوج تقاضای مصرف برق نیز با رسیدن به قله ۷۵۸۵۱ مگاوات در روز پنجم مردادماه به ثبت رسید.
وی سرمایه انسانی را مهمترین مزیت رقابتی سازمانها دانست و خطاب به نیروهای استخدامی جدید گفت: انتظار نداریم از نخستین روز پاسخ همه پرسشها را بدانید، اما انتظار داریم همواره در مسیر یادگیری حرکت کنید، مسئولیتپذیر باشید، از تجربه پیشکسوتان بهره بگیرید و دانش خود را به مهارت و عمل تبدیل کنید.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان، یادگیری مستمر، مسئولیتپذیری و تبدیل دانش به مهارت را سه انتظار اصلی از نیروهای جدید برشمرد و ابراز امیدواری کرد آنان با انگیزه، تخصص و روحیه همکاری، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تحقق مأموریتهای ملی این شرکت ای فا کنند.
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