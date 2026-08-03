به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی، از اجرای تمهیدات ویژه برای تسهیل ورود، استقرار و اقامه عزای هیئت‌های عزاداری در حرم مطهر رضوی به مناسبت اربعین حسینی خبر داد.

وی با تأکید بر حفظ قداست، معنویت و نظم حاکم بر حرم مطهر رضوی تصریح کرد: امسال با برنامه ریزی‌های دقیق پیش‌بینی شده، تلاش شده تا هیئت‌های مذهبی سراسر کشور ضمن بهره‌مندی از ویژه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر، بتوانند آیین‌های سوگواری مستقل و سنتی خود را با رعایت شیوه‌نامه‌های مصوب اجرا کنند.

وی از صحن انقلاب اسلامی به عنوان کانون اصلی تجمع و محوریت عرض ارادت هیئات یاد کرد و افزود: عزاداران و دل‌سوختگان حسینی پس از تشرف به حرم مطهر، به سوی این صحن شریف راهنمایی شده و در جوار بارگاه منور و در مقابل پنجره فولاد، به اقامه عزا، نوحه‌سرایی و عرض تسلیت به محضر ولی‌نعمت‌مان، امام علی بن موسی الرضا (ع) خواهند پرداخت.

بهنام در مورد مسیر تردد و دسترسی دسته‌های عزاداری گفت: به‌منظور روان‌سازی جریان تشرف زائران، هیئت‌های مذهبی می‌توانند از مسیرهای باب‌الجواد (ع)، ورودی شیخ طوسی، ورودی شیخ طبرسی و ورودی نواب صفوی به حرم مطهر رضوی مشرف شوند.

استقبال از نمادهای اصیل عزاداری

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با یادآوری ضوابط تشرف به این آستان ملکوتی تأکید کرد: همراه داشتن و استفاده از آلات موسیقی نظیر طبل و سنج در داخل صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر ممنوع است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند نمادهای سنتی عزاداری خاطرنشان کرد: در عین حال، ساز و کارهای لازم برای ورود بیرق‌ها، علم‌ها، کتل‌ها و پرچم‌های هویت‌بخش هیئت‌ها فراهم شده تا شور و شعور حسینی انضباط حاکم بر حرم مطهر رضوی پیوند خورده و جلوه‌ای باشکوه از عزاداری اصیل شیعی به تصویر کشیده شود.

بهنام خاطرنشان کرد: تمام پیش‌بینی‌های لازم برای هدایت بهینه زائران در ساعات اوج تشرف صورت گرفته تا زائران و مجاوران در فضایی مملو از امنیت، آرامش و معنویت، به اقامه شعائر حسینی بپردازند.