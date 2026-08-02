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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

برگزاری پیاده‌روی «حرم تا حرم» همزمان با اربعین در کاشمر

برگزاری پیاده‌روی «حرم تا حرم» همزمان با اربعین در کاشمر

کاشمر- دبیر ستاد مردمی اربعین کاشمر از برگزاری پیاده‌روی پنج کیلومتری «حرم تا حرم» از آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) تا امامزاده سیدمرتضی(ع) همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده‌روی «حرم تا حرم» روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۷ با حضور مردم و عاشقان اهل‌بیت(ع) در کاشمر برگزار می‌شود.

دبیر ستاد مردمی اربعین کاشمر افزود: این مراسم از آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر پنج کیلومتری، در آستان مقدس امامزاده سیدمرتضی(ع) حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان گفت: بیش از ۵۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در مسیر این پیاده‌روی مستقر خواهند شد.

ایوبی ادامه داد: این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همراه خواهد بود.

دبیر ستاد مردمی اربعین کاشمر همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ «منتقِمین خون پاک قائد شهید امت» خبر داد و گفت: این اجتماع پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مقابل صحن آستان مقدس امامزاده سیدمرتضی(ع) برگزار خواهد شد.

وی از مردم و خیران خواست در صورت تمایل به برپایی ایستگاه صلواتی و موکب‌های پذیرایی و فرهنگی، برای هماهنگی با ستاد مردمی اربعین حسینی همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیاده‌روی «حرم تا حرم» از برنامه‌های مردمی اربعین در کاشمر است که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6906526

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