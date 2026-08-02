حجتالاسلام محمد ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیادهروی «حرم تا حرم» روز سهشنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۷ با حضور مردم و عاشقان اهلبیت(ع) در کاشمر برگزار میشود.
دبیر ستاد مردمی اربعین کاشمر افزود: این مراسم از آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) آغاز میشود و شرکتکنندگان پس از طی مسیر پنج کیلومتری، در آستان مقدس امامزاده سیدمرتضی(ع) حضور خواهند یافت.
وی با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای خدمترسانی به شرکتکنندگان گفت: بیش از ۵۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در مسیر این پیادهروی مستقر خواهند شد.
ایوبی ادامه داد: این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی همراه خواهد بود.
دبیر ستاد مردمی اربعین کاشمر همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ «منتقِمین خون پاک قائد شهید امت» خبر داد و گفت: این اجتماع پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مقابل صحن آستان مقدس امامزاده سیدمرتضی(ع) برگزار خواهد شد.
وی از مردم و خیران خواست در صورت تمایل به برپایی ایستگاه صلواتی و موکبهای پذیرایی و فرهنگی، برای هماهنگی با ستاد مردمی اربعین حسینی همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیادهروی «حرم تا حرم» از برنامههای مردمی اربعین در کاشمر است که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
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