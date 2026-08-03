به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» با انتشار فراخوانی رسمی، از نویسندگان، منتقدان و مستندنگاران برای شرکت در نوزدهمین دوره این رویداد معتبر ادبی دعوت به عمل آورد.

بر اساس فراخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه، این دوره از جایزه جلال در چهار محور اصلی پذیرای آثار اهالی قلم خواهد بود: «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «پژوهش و نقد ادبی» و همچنین بخش «مستندنگاری».

شرایط حضور و ضوابط آثار

شورای سیاست‌گذاری این دوره از جایزه، ضوابط مشخصی را برای پذیرش آثار تعیین کرده است؛ بر این اساس، کتاب‌های ارسالی باید برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ با اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور به چاپ رسیده باشند. تطبیق دقیق آثار با چهار گروه اعلام‌شده، شرط اصلی ورود به مرحله داوری است.

نحوه ارسال آثار

اهالی قلم که قصد دارند بخت خود را در این ماراتن ادبی بیازمایند، تنها تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا فرآیند ثبت‌نام و ارسال آثار خود را تکمیل کنند.

برای شرکت در این فراخوان، نویسندگان باید ابتدا به پایگاه اینترنتی jalal.ketab.ir مراجعه کرده و نسخه فیزیکی کاربرگ مربوطه را تکمیل نمایند. در مرحله بعد، لازم است چهار نسخه از اثر منتشر شده خود را به دبیرخانه جایزه به نشانی: «تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲، ساختمان سرای اهل قلم، طبقه ۴، کدپستی ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱» ارسال کنند.

دبیرخانه این جایزه در تمامی مراحل پاسخگوی پرسش‌های اهالی فرهنگ خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و رفع ابهامات احتمالی، در ساعات اداری (۹ تا ۱۵) با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۳۶۳- ۰۲۱ (داخلی ۸۱۱) تماس حاصل نمایند.