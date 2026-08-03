حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم بازنشستگانی که تحت پوشش بیمه صندوق فولاد قرار دارند، موضوع بیمه درمان آنهاست. پیشتر در این زمینه پیگیریهایی انجام داده و تذکراتی ارائه کرده بودم. امروز نیز با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردم و گلایه خود را مطرح کردم مبنی بر اینکه این موضوع را با رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در میان گذاشتهام، اما وی اعلام کرد که این مسئله به مجموعه آنها ارتباط ندارد، در حالی که صندوق فولاد زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است. همچنین بعضا گفته میشود این موضوع به بانک رفاه مربوط است، اما پیگیری از طریق بانک رفاه نیز تاکنون نتیجهای نداشته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که ظرف چند روز آینده این مسئله حل شود. همچنین از وی خواستم این موضوع را به صورت رسمی اعلام کند، زیرا بازنشستگان فولاد به دلیل شرایط سخت کاری گذشته معمولاً با بیماریهای متعددی مواجه هستند و هزینههای درمانی بالایی دارند.
وی افزود: این عزیزان چند ماه است که از نظر بیمه درمان و بهویژه بیمه تکمیلی با مشکلات جدی روبرو هستند و بیمه تکمیلی آنها برقرار نشده است؛ موضوعی که مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده است. امیدواریم مطابق وعده وزیر، این مسئله ظرف چند روز آینده برطرف شود.
پیگیر پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم
حاجیدلیگانی در ادامه به موضوع پرداخت مبلغ مابهالتفاوت مستمری و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، مبلغ مابهالتفاوت مستمری حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که مربوط به فروردین و اردیبهشتماه بوده و تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود: در این خصوص با سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صحبت کردم که وی اعلام کرد برای پرداخت این مطالبات، حدود ۸۳ همت منابع مالی نیاز است. از سوی دیگر، با مسئولان دولتی نیز گفتگو و پیگیری کردهایم تا مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خواسته بهحق بازنشستگان تأمین اجتماعی این است که مبلغ مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت هرچه سریعتر پرداخت شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: بازنشستگان بهدرستی گلایه دارند که با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید آنها کاهش یافته و حتی اگر این مطالبات اکنون نیز پرداخت شود، ارزش واقعی آن نسبت به زمان استحقاق کمتر شده است.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: با توجه به این گلایهها و پیگیریهایی که پیشتر انجام داده بودم، امروز مجدداً این موضوع را به صورت مستقیم و تلفنی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتم. وی نیز قول داد که این موضوع تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف شود. البته نمیدانم منظور وی همین ماه مرداد است یا خیر، اما امیدواریم همینگونه باشد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرود مسئولان با پیگیری بیشتر یا از طریق تأمین منابع از محلهای دیگر، زمینه پرداخت این مطالبات را فراهم کنند. این مطالبات حق بازنشستگان است و باید به آنان پرداخت شود. وزیر نیز در این خصوص قول مساعد داده و امیدواریم به وعده خود در زمان مقرر عمل کنند.
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