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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

نتایج آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی هفته آینده منتشر می‌شود

نتایج آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی هفته آینده منتشر می‌شود

نتایج آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی در اوایل هفته آینده منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با دریافت داده‌ها و اطلاعات تکمیلی از وزارت آموزش و پرورش، فرآیندهای پردازش در مرحله نهایی قرار دارد.

وی افزود: نتایج آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)، پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان دوره دوم متوسطه، اوایل هفته آینده از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

کریمیان با تأکید بر اینکه تمامی مراحل کنترل و پردازش داده‌ها و اطلاعات با نهایت دقت، صحت و رعایت استانداردهای فنی در مرحله نهایی قرار دارد، افزود: اطلاعیه تکمیلی شامل نحوه مشاهده کارنامه و فرآیند ثبت نام در مدارس، هم‌زمان با انتشار نتایج از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور از متقاضیان و خانواده‌های آنان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به اعلام نتایج را صرفاً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دنبال کرده و از توجه به اخبار غیررسمی و غیر واقعی منتشرشده در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6907510

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